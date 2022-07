PlayStation uruchomiło specjalną promocję, w której nowi subskrybenci usługi PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium mogą sprawdzić je za darmo przez 7 dni

Promocja, która ma zachęcić do skorzystania z dwóch abonamentów, dotyczy każdego planu: 1-miesięcznego, 3-miesięcznego i 12-miesięcznego. Pozwala na rozpoczęcie 7-dniowego okresu próbnego, po którym naliczana będzie stosowna opłata w zależności od wybranego wariantu. Aktywować ją można z poziomu konsoli PS4 i PS5 oraz odwiedzając zakładkę PlayStation Plus na oficjalnej stronie PlayStation. Pamiętajcie jednak - jeśli nie chcecie płacić, zrezygnujcie z wersji próbnej przed jej zakończeniem.

A co można zagrać w ramach poszczególnych abonamentów? PlayStation Plus Extra to tradycyjnie darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West i inne) oraz transmisję strumieniową w chmurze gier z poprzednich generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi.

A już jutro do obu abonamentów dołączą kolejne gry, w tym premierowo Stray - cyberpunkowa gra z kotem, który zwiedza zalane neonowym blaskiem uliczki i podejrzane zakątki zrujnowanego cybiermiasta. Do tego garść tytułów Assassin's Creed, Saints Row, Final Fantasy VII Remake i Marvel's Avengers.

7 dni za darmo. PlayStation Plus Extra i Premium na próbę

Nie da się ukryć, że 7 dni darmowego dostępu do bogatego katalogu gier w ramach obu abonamentów to dość krótki czas na sprawdzenie ich możliwości. Warto jednak docenić tę promocję - PlayStation nie lubi obdarowywać graczy tego typu atrakcjami. Nie ma też co liczyć na podobne okazje, które oferuje konkurencja. Microsoft stale wprowadza zniżki na abonament Xbox Game Pass Ultimate - w tym pierwszy miesiąc za 4 zł. Nie brakuje też promocji, które okres ten wydłużają np. do 90 dni. Z drugiej jednak strony Sony wie, że gracze są chętni płacić pełną cenę za dostęp do PlayStation Plus, nawet bez promocji - i skutecznie to wykorzystuje.