PlayStation Stars: Sony zapowiada nowy program lojalnościowy dla graczy. A co w nim?

PlayStation rusza z nowym programem lojalnościowym: PlayStation Stars. Co to takiego, jak ma działać i... na jakie korzyści mogą liczyć gracze?

Programy lojalnościowe to rzecz, którą wielu omijia szerokim łukiem. Często firmy wymagają tak dużo punkcików, że nawet regularni użytkownicy/klienci nie mają szans na solidne nagrody. Dlatego doskonale rozumiem że takie nazewnictwo odstrasza — ale PlayStation Stars to rzecz w której... nie będziemy mieć zupełnie nic do stracenia. A jeżeli uda się graczom dostosować do wymogów, mogą liczyć na drobne upominki. Jakie?

PlayStation Stars: nowy program lojalnościowy na konsolach Sony ruszy jeszcze w tym roku!

Jak czytamy na oficjalnym blogu marki, start nowego programu planowany jest na ten rok. I choć nie pada jeszcze żadna konkretna data — to już teraz wiemy, że dołączyć do niego można będzie całkowicie za darmo. Nie znamy jeszcze szczegółów związany z tym jak będzie on konkretnie działał, jednak w pierwszej zapowiedzi czytamy:

Kiedy już dołączysz do zabawy, będziesz zdobywać nagrody za ukończenie różnych kampanii i działań. Nasza kampania "Monthly Check-In" wymaga po prostu zagrania w dowolną grę, aby otrzymać nagrodę, podczas gdy inne kampanie będą wymagały wygrywania turniejów, zdobywania określonych trofeów, a nawet bycia pierwszym graczem, który pokryje platyną hitową grę w swojej lokalnej strefie czasowej.

Uczestnicy programu PlayStation Stars będą zgarniać punkty lojalnościowe, które następnie będą wymieniać na nagrody. Jakie? Wśród tych wymienianych w zapowiedzi pojawiają się m.in. środki do wydania w ramach PlayStation Store, a także konkretne produkty tam dostępne. Co więcej: każdy zapisany będzie otrzymywać dodatkowe punkty za zakupy w cyfrowym sklepiku Sony. Uczestnicy będą także mogli liczyć na "cyfrowe artykuły kolekcjonerskie", które mają być tak różnorodne jak portfolio produktów i marek PlayStation. Jako że żyjemy w świecie jakim żyjemy, pierwszym skojarzeniem dla wielu będą NFT. Na szczęście nie tym razem — a przynajmniej tak na dziś zapewnia Grace Chen w rozmowie z The Washington Post.