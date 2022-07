Lato to czas wyjazdów, odpoczynku i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jeśli jednak nie lubicie panujących na zewnątrz wysokich temperatur, czas ten lepiej spędzić w domu. Idealną rozrywką na wieczór może okazać się gra na ulubionej konsoli. A jeśli jesteście posiadaczami PlayStation 4 lub PlayStation 5, to Letnia Wyprzedaż gier przyniesie ponad 1500 gier w niższych cenach.

Letnia Wyprzedaż w PlayStation Store. Promocja od 20 lipca do 3 sierpnia

W ramach Letniej Wyprzedaży w PlayStation Store kupicie m.in. LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów w edycja Deluxe (PS4/PS5) za 224,25 zł, Call of Duty: Vanguard - Zestaw Międzygeneracyjny (PS4/PS5) za 174,5 zł, WWE 2K22 (PS4) za 175,45 zł. Zniżką objęte są też gry z serii Assassin's Creed - w tym Origins w wersji Gold Edition (PS4) za 103,72. Do tego Destiny 2: Królowa-Wiedźma Edycja Specjalna (PS4/PS5) za 227,13 zł, FIFA 22 Ultimate Edition (PS4/PS5) za 157,46 zł, Ratchet & Clank: Rift Apart - Cyfrowa Edycja Deluxe (PS5) za 256,74 zł, czy Ghostwire: Tokyo - edycja Deluxe (PS5) za 194,50 zł. Pełną listę gier objętych promocją znajdziecie na stronach PlayStation Store, gdzie zostały one podzielone na kilka kategorii: Świetne okazje, Gry w trybie wieloosobowym oraz Bestsellery.

Wyprzedaż obejmować ma rabaty sięgające nawet 75%. Posiadacze PlayStation Plus mogą liczyć na dodatkowe obniżki. Jeśli jeszcze nie macie abonamentu lub chcielibyście skorzystać z oferty Extra lub Premium, możecie to zrobić za darmo. PlayStation kilka dni temu udostępniło promocję, w której z tych dwóch planów możecie skorzystać przez 7 dni za darmo. Więcej o akcje przeczytacie we wpisie Tydzień darmowego PlayStation Plus Extra lub Premium. Nie dość, że to dobra okazja do sprawdzenia oferty dodatkowych gier lub usługi gry w chmurze (plan Premium) to na Letniej Wyprzedaży w PlayStation Store możecie upolować dodatkowe zniżki.