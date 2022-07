Sony ogłosiło pierwszą rozpiskę PlayStation Plus Essential - czyli właściwie podstawowego planu Plusa, z którym mieliśmy do czynienia do tej pory. Trzeba przyznać, że wprowadzenie nowych wariantów abonamentu japońskiej firmy to wiatr dobrych zmian nie tylko pod względem lepszych benefitów w droższych zestawach - rozpiska Essential na ten miesiąc prezentuje się bowiem naprawdę wybitnie.

​​PlayStation Plus Essential w lipcu. Gry na PlayStation 4 oraz PlayStation 5

W lipcu dzięki PS Plus Premium zagramy w:

Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas (PS4/PS5)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)

Arcadegeddon (PS4/PS5)

Crasha Bandicoota, ekscentrycznego jamraja pasiastego, nie trzeba raczej nikomu przedstawiać. Niegdyś kultowa dla PlayStation postać, dziś seria znana doskonale graczom wszystkich platform. Najwyższy Czas to kontynuacja wydanego w 2007 roku Crash Bandicoot 3: Warped i stanowi idealny sequel dla serii szalonych, nietuzinkowych i kreatywnych platformówek.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan to produkcja twórców kultowego Until Dawn na PlayStation 4, która utrzymuje klimat magnum opus Supermassive Games. Tym razem będziemy świadkami odkrycia zatopionego wraku z czasów II wojny światowej - i ponownie, mroczny klimat nie będzie nas opuszczał. W The Dark Pictures Anthology: Man of Medan to od nas zależy, jak potoczy się fabuła, kto przeżyje, oraz jak cała historia się zakończy.

Arcadegeddon to zdecydowanie najmniej atrakcyjna propozycja z całego zestawienia. Strzelanka z widokiem z trzeciej osoby i dość kreskówkową szatą graficzną, przeznaczona głównie do grania ze znajomymi. W produkcji będziemy mogli wcielić się w jednego z kilku bohaterów, których celem będzie pokonanie złowrogiej korporacji.

Jakie gry odchodzą? Czerwcowa rozpiska PlayStation Plus znika

Z abonamentu odejdą trzy gry z zeszłego miesiąca, które szczególnie nie porwały graczy. Zestawienie można było uznać za… cóż, dalekie od ideału - to na pewno. W lipcu z rozpiski PS+ znikną:

God of War

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Nickelodeon All-Star Brawl

Która propozycja z lipca najbardziej Wam odpowiada? Jesteście zadowoleni z zestawienia? Nie da się ukryć, że jest to jedna z najlepszych rozpisek w tym roku - o ile nie najlepsza!