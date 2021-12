PlayStation Now na iPhonie? Takie były plany Sony

PlayStation Now daje dostęp do katalogu gier z PlayStation 2, PlayStation 3 i PlayStation 4 z możliwością ich strumieniowania na konsolach PS4/PS5 z możliwością pobrania niektórych tytułów. Usługa działa też na komputerach z Windowsem. Z wewnętrznych dokumentów Apple, które do sieci trafiły przy okazji sporu z Epic Games, wynika, że w 2017 r. Sony myślało nad uruchomieniem PlayStation Now na urządzeniach mobilnych - także tych od Apple. To rozszerzyłoby katalog kompatybilnych sprzętów. Przed 2017 r. z PS Now mogli korzystać posiadacze konsol PlayStation 3 i 4, PlayStation Vita, PlayStation TV. Usługa była też dostępna na kompatybilnych telewizorach Sony Bravia i Samsung, a nawet odtwarzaczach Blu-ray. Wydawało się naturalne, że następnym krokiem będą urządzenia mobilne. Sony widziało też miejsce dla PlayStation Now na iPhonie i iPadzie.

Tak przynajmniej wynikało z dokumentów, które w tamtym czasie posiadało Apple. Nic jednak takiego się nie stało. Amerykanie bardzo ostrożnie podchodzą do udostępniania w App Store aplikacji oferujących gry w chmurze pochodzące z zewnętrznych sklepów. Nie wiadomo jednak czy Sony wycofało się z pomysłu ze względu na politykę Amerykanów. Z drugiej jednak strony Sony mogło przewidzieć, że Apple będzie stwarzało problemy, z którymi na przestrzeni ostatnich lat borykały się inne firmy. Steam, Shadow, Microsoft oraz Google do App Store ze swoimi rozwiązaniami nigdy się nie dostały. I choć są one dostępne na iOS i iPadOS to do pełnej wygody wciąż daleko.

Ostatecznie Sony zdecydowało się wycofać ze swojego pomysłu z udostępnieniem PlayStation Now na urządzeniach mobilnych. Nie dość, że usługi ma na Androidzie i iOS, firma zrezygnowała też ze wsparcia starszych konsol, telewizorów i odtwarzaczy. W pełni skupiła się na PlayStation 4 stale rozwijając technologię strumieniowania w chmurze. w 2018 r. udostępniono możliwość pobierania gier z PlayStation 2 i PlayStation 4 bezpośrednio na konsolę. Obecnie pozwala to na uruchamianie ich w rozdzielczościach 4K na PS4 Pro i PlayStation 5.

Granie w chmurze Xbox działa na iPhonie i iPadzie działa w oparciu o przeglądarki internetowe. PlayStation Now miałoby teraz szansę zaistnieć na większej liczbie sprzętów na podobnej zasadzie. Obecnie usługa działa na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5, a także na komputerach PC. PS Now wciąż nie jest oficjalnie dostępne w Polsce i by móc skorzystać z oferty biblioteki gier w chmurze z możliwością ich pobrania na konsole trzeba skorzystać z obejść. Chodzi m.in. o konta zakładane w krajach, gdzie usługa jest dostępna. Niewykluczone jednak, że w przyszłości się to zmieni. W sieci pojawiły się informacje, ze Sony chce zmienić swoje usługi związane z grami, w tym połączyć PlayStation Plus z PlayStation Now - na wzór Xbox Game Pass.

Wciąż pozostaje możliwość grania na iPhonie i iPadzie w gry z PlayStation 4 i PlayStation 5 z wykorzystaniem aplikacji Remote Play. Pod warunkiem, że posiadacie którąś z tych konsol. Remote Play pozwala na połączenie z konsolą lokalnie lub z wykorzystaniem sieci Wi-Fi. Dotykowe sterowanie lub podłączenie kontrolera DualShock 4/DualSense umożliwia wygodne granie w tytuły dostępne na PS4 i PS5.