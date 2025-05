Petarda od PlayStation. Z tych promocji warto korzystać

Days of Play to coroczne, specjalne wydarzenie organizowane przez Sony dla społeczności PlayStation. W 2025 roku trwa ono od 28 maja do 11 czerwca i obejmuje szeroką gamę promocji.

W trakcie Days of Play gracze mogą liczyć na obniżki cen setek tytułów dostępnych w sklepie PlayStation Store, w tym największe hity ostatnich lat. Niektóre sklepy oferują także niższe ceny sprzętów i akcesoriów do PS5, jednak u polskich partnerów trudno doszukiwać się fantastycznych promocji, co może być również związane z zamknięciem PlayStation Polska i wejściem nowego dystrybutora – firmy PLAION, która odpowiadać będzie za dystrybucją produktów PlayStation na terenie Polski. Na katalog składają się konsole, gry oraz akcesoria sygnowane znakiem towarowym PlayStation.

Reklama

W ramach trwających wyprzedaży w PlayStation Store, w niższych cenach można kupić m.in.:

Pełną ofertę Days of Play wraz z przecenionymi grami znajdziecie na stronach PlayStation Store.

Days of Play wystartowało – masa atrakcji dla graczy

Days of Play to także okazja do skorzystania z tańszych subskrypcji PS Plus. Przez kilkanaście najbliższych dni nowi i powracający użytkownicy PlayStation Plus mogą wybrać jeden z następujących abonamentów w niższej cenie:

PlayStation Plus Essential na rok – 236 zł

PlayStation Plus Extra na rok – 390 zł

PlayStation Plus Premium na rok – 422,10 zł

To dobry moment, by zdecydować się na zakup PS+, tym bardziej, że końcówka maja i początek czerwca dla posiadaczy abonamentów są bardzo atrakcyjne, o czym pisałem kilka dni temu. 3 czerwca w katalogu PS+ Essential, czyli w ramach najtańszego, podstawowego planu, pojawią się: NBA 2K25, Alone in the Dark (2024), Bomb Rush Cyberfunk . Od dwóch dni posiadacze tego abonamentu mogą również zagrać w Destiny 2: Ostateczny Kształt w wersji na PS4 i PS5. To dodatek do Destiny 2, który wymaga podstawowej wersji gry. Zawiera nową kampanię fabularną, nową podklasę pryzmatyczną, trzech nowych superwładnych, nową lokalizację oraz nowe bronie i pancerze do zdobycia.

A to jeszcze nie koniec atrakcji, gdyż droższe plany również doczekały się nowych gier:

KATALOG GIER (gry dostępne zarówno w ramach PS+ Extra i PS+ Premium)

29.05

Another Crab’s Treasure (PS5)

2.06

Skull and Bones (PS5)

4.06

Destiny 2: Legacy Collection (PS4, PS5)

10.06

Grand Theft Auto III (PS4, PS5)

KATALOG KLASYKÓW (gry dostępne wyłącznie w ramach PS+ Premium)

5.06

Myst (PS5, PS4)

Riven (PS5, PS4)

WERSJE PRÓBNE GIER (gry dostępne wyłącznie w ramach PS+ Premium)

28.05

Kingdom Come: Deliverance II (PS5)

Sid Meier’s Civilization VII (PS4, PS5)

Days of Play potrwa do 11 czerwca. Wydarzenie uzupełniają dodatkowe atrakcje, takie jak turnieje online czy specjalne aktywności społecznościowe, które mają podkreślić święto graczy i zachęcić do wspólnej zabawy. To najlepszy moment, by uzupełnić swoją kolekcję gier, zaopatrzyć się w nowy sprzęt lub dołączyć do PlayStation Plus na korzystniejszych warunkach.