To miał być hit PlayStation. Okazał się niewypałem

PlayStation Stars to program lojalnościowy stworzony z myślą o graczach PlayStation. Nagradza najbardziej oddanych fanów konsolowej rozgrywki, oferując im niedostępne nigdzie indziej cyfrowe nagrody, w postaci modeli 3D. To tzw. cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie stworzone na podstawie popularnych gier oraz sprzętów Sony, które na przestrzeni ostatnich dekad trafiały do sklepów. Do zdobycia były też inne punkty, które można wymieniać na nagrody, np. na gry lub doładowanie portfela PSN.

Nic jednak nie trwa wiecznie i Sony poinformowało właśnie o wygaszeniu tego programu:

W ramach naszego nieustannego zaangażowania w ewolucję i dostosowywanie się do najnowszych trendów w społeczności graczy, podjęliśmy decyzję o zakończeniu obecnej wersji PlayStation Stars, aby skupić nasze wysiłki na rozwoju naszych dotychczasowych działań. W rezultacie w ciągu najbliższych kilku miesięcy nastąpią zmiany w programie PlayStation Stars, a jego obecna wersja dobiegnie końca.

PlayStation Star znika. To koniec programu lojalnościowego dla graczy

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie rozesłanym do graczy zapisanych do programu PlayStation Stars, 2 listopada 2026 roku zostanie on całkowicie zamknięty i nie będzie można zdobywać punktów i wymieniać ich na nagrody. A co wcześniej?

Do 23 lipca 2025 roku wciąż można realizować Kampanie, zdobywać kolejne poziomy i cieszyć się korzyściami płynącymi ze zdobytego statusu, a także zdobywać nagrody (punkty lub cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie). Po tym czasie nie będzie już Kampanii ani poziomów, gracze tracą możliwość zdobywania dodatkowych nagród i korzyści związanych ze statusem.

Posiadane punkty można wymieniać do momentu ich wygaśnięcia na przedmioty dostępne w Katalogu nagród.

Członkostwo PlayStation Star można anulować w dowolnym momencie. Od 21 maja 2025 r. anulowanie oznacza utratę wszystkich niewykorzystanych punkty i możliwość ponownego dołączenia do programu.

Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie będzie można zachować nawet po anulowaniu członkostwa w programie PlayStation Stars i po jego zakończeniu

PlayStation nie wyklucza jednak czegoś nowego, bo w swoich komunikatach mówi o „wygaszeniu obecnej wersji programu" i być może w przyszłości gracze otrzymają coś w zamian. Co to będzie? Na ten moment nie wiadomo. Przekonamy się zapewne najwcześniej w przyszłym roku, gdy obecne PlayStation Stars oficjalnie przejdzie do historii.