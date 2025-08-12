Oferty na internet mobilny - do 30 zł miesięcznie

Dzisiejsza zmiana oferty na internet mobilny w T-Mobile, skłoniła mnie do przygotowania dla Was cyklu wpisów z innymi ofertami, dostępnymi u wszystkich operatorów.

Cykl ten podzielę na kilka wpisów, w trzech zakresach cenowych — do 30 zł dla osób, które potrzebują dedykowanych pakietów na internet mobilny do sporadycznego wykorzystania lub o niewielkim zapotrzebowaniu na transfer danych w miesiącu, do 50 zł z już konkretnymi limitami do szerszego zainteresowania i do 100 zł oraz więcej z internetem mobilnym, najczęściej już bez żadnych limitów danych i prędkości.

Oczywiście przy internecie mobilnym ważny jest najlepszy zasięg danego operatora w Waszej lokalizacji, więc dodatkowo podzielę każdy wpis na zasięgi poszczególnych telekomów.

Internet mobilny do 30 zł — zasięg Orange

W zasięgu Orange i w tym zakresie cenowym możecie skorzystać z trzech pakietów w ofercie internetu na kartę:

z limitem 1 GB transferu danych za 5 zł miesięcznie,

z limitem 5 GB transferu danych za 15 zł miesięcznie,

z limitem 30 GB transferu danych za 30 zł miesięcznie.

Dwa pakiety internetu mobilnego dostępne są w ofercie abonamentowej Lajt Mobile (przy zamawianiu karty SIM trzeba wybrać zasięg Orange):

z limitem 20 GB transferu danych za 20 zł miesięcznie,

z limitem 30 GB transferu danych za 30 zł miesięcznie.

Jednak najkorzystniejszą ofertą na internet mobilny do 30 zł w zasięgu Orange jest abonament w nju mobile. Za 29 zł miesięcznie otrzymacie tu na start limit 100 GB transferu danych, po pół roku limit ten urośnie do 100 GB, a po dwóch latach stażu do 300 GB.

Myślę, że to bezkonkurencyjna oferta w tej cenie, ale idźmy dalej.

Internet mobilny do 30 zł — zasięg Play

W zasięgu Play zaczynamy od oferty internetu na kartę w Fakt Mobile, gdzie możemy aktywować sobie cztery pakiety (cykliczne lub jednorazowe):

z limitem 1 GB transferu danych za 3 zł miesięcznie,

z limitem 2 GB transferu danych za 5 zł miesięcznie,

z limitem 4 GB transferu danych za 8 zł miesięcznie,

z limitem 10 GB transferu danych za 15 zł miesięcznie.

Dwa pakiety z kolei znajdziemy w ofercie Play internet na kartę:

z limitem 4 GB transferu danych za 10 zł miesięcznie,

z limitem 30 GB transferu danych za 30 zł miesięcznie.

Konieczna jest tu jednak ich aktywacja w aplikacji mobilnej Play24.

Całkiem niezłą ofertę znajdziecie też w abonamencie Play, bo za te 30 zł miesięcznie dostaniecie 150 GB transferu danych, pięć razy więcej niż w internecie na kartę.

Internet mobilny do 30 zł — zasięg Plus

W zasięgu Plusa skorzystacie z internetu na kartę w ofercie aero2, do wyboru w tej cenie są trzy pakiety:

z limitem 3 GB transferu danych za 5 zł miesięcznie,

z limitem 10 GB transferu danych za 10 zł miesięcznie,

z limitem 50 GB transferu danych za 30 zł miesięcznie.

Podobnie trzy pakiety możemy aktywować w ofercie internetu na kartę w Klucz Mobile:

z limitem 1 GB transferu danych za 3 zł miesięcznie,

z limitem 2 GB transferu danych za 5 zł miesięcznie,

z limitem 10 GB transferu danych za 9,90 zł miesięcznie.

Ofertę Lajt Mobile omawiałem już w sekcji zasięgu Orange, ale mają jeszcze ofertę na internet na kartę tylko w zasięgu Plusa i tu dostępne są dwa pakiety:

z limitem 1 GB transferu danych za 5 zł miesięcznie,

z limitem 10 GB transferu danych za 15 zł miesięcznie.

W zasięgu Plusa mamy też ofertę na abonament w Otvarta, gdzie za 13,99 zł możemy aktywować pakiet 10 GB transferu danych.

Z kolei w ofercie internetu na abonament w Plush, dostępny jest też jeden pakiet za 30 zł miesięczny - w jego ramach otrzymacie na start 60 GB transferu danych, po pół roku 90 GB, a po roku stażu 120 GB.

Ta oferta wydaje się najkorzystniejsza w zasięgu Plusa.

W zasięgu T-Mobile nie ma innej dedykowanej oferty na internet mobilny, niż ta nowa, opisywana już dzisiaj w tym wpisie: T-Mobile nie przestaje zaskakiwać — oto nowa oferta na internet.

