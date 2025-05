PlayStation Plus rozpieszcza graczy. Co nowego?

PlayStation Plus Essential to najtańszy z dostępnych planów pozwalających na rozgrywkę online na konsolach niebieskich. Każdego miesiąca w jego ramach pojawiają się też „darmowe gry”. Na przestrzeni ostatnich lat udostępniane były zarówno największe hity, jak i mniejsze tytuły, które nie zawsze podobały się graczom. Teraz poznaliśmy produkcje, które do PS+ zawitają na początku czerwca. Poznaliśmy też szczegóły oferty dla abonentów PS+ Extra i Premium – czyli dwóch wyższych planów, za które trzeba odpowiednio zapłacić.

PlayStation Plus Essential w czerwcu 2025. W co zagrać?

3 czerwca w katalogu PS+ Essential pojawią się:

NBA 2K25 (PS5, PS4) – Rywalizuj według własnych zasad i buduj swoją legendę w trybach MyCAREER i MyTEAM. Poznaj też tryby MyNBA i The W na PS5 oraz MyLEAGUE na PS4. Wyraź swoją osobowość dzięki bogatemu wachlarzowi opcji personalizacji i odkryj zupełnie nowe miasto (w wersji PS5) lub dzielnicę miejską (w wersji na PS4).

(PS5) – Mrożący krew w żyłach horror psychologiczny, ociekający klimatem południowego gotyku – nowe wcielenie kultowej gry, która stworzyła podwaliny gatunku. Każdy krok przybliżający cię do rozwikłania tajemnicy Derceto ściąga na ciebie wzrok wygłodniałych stworów czających się w ciemności. Każda kula może być różnicą między przetrwaniem a straszliwym końcem. Każde drzwi mogą prowadzić do świata koszmarów, z którego wyłaniają się szpony, macki i obłęd. Bomb Rush Cyberfunk (PS4, PS5) – Załóż swoją własną grupę taneczną i tańcz, maluj graffiti, zbieraj rytm, łącz triki i staw czoła policji, aby zdobyć swoje miejsce w rozległej metropolii Nowego Amsterdamu. Red to pisarz graffiti, który stracił głowę i zamiast tego ma cyber-głowę. W poszukiwaniu swoich korzeni dołącza do ekipy Bomb Rush, Tryce i Bel, którzy dążą do zostania wszystkim miastem. Razem stopniowo odkrywają, kto odebrał mu głowę i jak głęboko ludzka strona Reda jest związana z światem graffiti.

Nieco wcześniej, bo już jutro, czyli 28 maja, pojawi się Destiny 2: Ostateczny Kształt w wersji na PS4 i PS5. To dodatek do Destiny 2, który wymaga podstawowej wersji gry. Zawiera nową kampanię fabularną, nową podklasę pryzmatyczną, trzech nowych superwładnych, nową lokalizację oraz nowe bronie i pancerze do zdobycia.

PS+ w czerwcu. Atrakcji ciąg dalszy

Jednak to nie koniec, gdyż PlayStation długo kazało czekać na aktualizację katalogu gier w ramach abonamentów PlayStation Plus Extra i Premium. Na co mogą liczyć gracze w najbliższych dniach?

KATALOG GIER (gry dostępne zarówno w ramach PS+ Extra i PS+ Premium)

29.05

Another Crab’s Treasure (PS5)

2.06

Skull and Bones (PS5)

4.06

Destiny 2: Legacy Collection (PS4, PS5)

10.06

Grand Theft Auto III (PS4, PS5)

KATALOG KLASYKÓW (gry dostępne wyłącznie w ramach PS+ Premium)

5.06

Myst (PS5, PS4)

Riven (PS5, PS4)

WERSJE PRÓBNE GIER (gry dostępne wyłącznie w ramach PS+ Premium)

28.05