Playstation znika z Polski. Będzie jak w latach 90?

PlayStation na rynku konsol i gier wideo radzi sobie doskonale, o czym świadczą nie tylko wyniki sprzedaży, ale także zmieniająca się polityka konkurencji – głównie w postaci Microsoftu, który dostrzegł, że może dotrzeć do nowych odbiorców, wydając swoje gry na wyłączność także na sprzęt Sony.

Jednak od dłuższego czasu mówiło się, że polski oddział PlayStation boryka się z różnymi problemami, które miały być mocno powiązane z restrukturyzacją w szeregach Sony Interactive Entertainment, które powoli zaprzestaje angażować się w europejski rynek, szukając partnerów, którzy mogliby zrobić to za nich. Tak też stało się w Polsce. Plotki, które pojawiły się w lutym, mówiące o tym, że PlayStation Polska się zamyka, można uznać za prawdziwe. Od maja za produkty PlayStation odpowiada inna firma – PLAION Polska.

Nasza współpraca z Sony Interactive Entertainment, firmą stojącą za PlayStation, to dla nas wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim cenna okazja, by lepiej sprostać potrzebom naszej wspólnej społeczności w Polsce. Cieszymy się na tę kooperację i z pełnym zaangażowaniem podejmujemy się nowej roli oficjalnego dystrybutora marki, która od dekad inspiruje miliony osób na całym świecie.

– mówi Maciej Turski, General Manager PLAION Polska.

PlayStation w Polsce z dużymi zmianami. Co czego graczy?

PLAION Polska z ogromną przyjemnością ogłasza, że od 1 maja 2025 roku stał się dystrybutorem produktów PlayStation na terenie Polski. Na katalog składają się konsole, gry oraz akcesoria sygnowane znakiem towarowym PlayStation.

– czytamy w krótkiej notce prasowej, którą firma PLAION podzieliła się dziś z mediami. PLAION jest dynamiczną zróżnicowaną firmą, która dział na wielu rynkach oraz opowiada za kilka studiów zajmujących się tworzeniem gier, szesnastoma regionalnymi biurami wydawniczymi, trzema markami wydawniczymi gier, wśród nich Deep Silver, a także PLAION PICTURES, funkcjonującym jako niezależny wydawca i dystrybutor filmowy. Ponadto firma rozszerza swoje wpływy poprzez produkcję gadżetów i sprzętów do grania oraz oferując globalne możliwości dystrybucyjne partnerom z całego świata.

Co to oznacza dla zwykłego klienta i gracza? Na ten moment trudno zgadywać. Zmiana jest poważna, gdyż oficjalna spółka należąca do Sony Interactive Entertainment została zastąpiona przed zewnętrznego dystrybutora. Choć zmian w kwestii dostępności konsol, gier, czy innych produktów sygnowanych logo PlayStation być nie powinno, tak nie wiadomo jak będą wyglądały dalsze relacje z graczami, czy np. kwestie lokalizacyjne gier. Przedstawiciele PLAION Polska pewni są jednak sukcesu, który ma przyczynić się do powstania „najlepszej społeczności zajmującej się rozrywką elektroniczną”. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się za jakiś czas.