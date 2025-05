Cyberpunk 2 wchodzi w fazę preprodukcji. Wiemy kiedy premiera

Podczas konferencji podsumowującej pierwszy kwartał 2025 roku, CD Projekt podzielił się świetnymi wiadomościami dotyczącymi swoich flagowych franczyz. Najważniejsze ogłoszenia to oficjalne przejście projektu Cyberpunk 2 (wcześniej projekt Orion) w fazę pre-produkcji. Oznacza to, że premiera gry może mieć miejsce w ciągu 4-5 lat, czyli w okolicach 2030 roku. To jednak nie jedyna ciekawa informacja, jaka pojawiła się na konferencji prasowej.

Cyberpunk 2 nabiera kształtów

Fani Night City mają powody do zadowolenia. Projekt, dotychczas znany pod kodową nazwą "Orion", został oficjalnie ochrzczony jako Cyberpunk 2 i, co najważniejsze, zakończył fazę koncepcyjną, wchodząc w etap pre-produkcji. Oznacza to, że prace nad kontynuacją hitu nabierają tempa, a zespół odpowiedzialny za grę będzie w tym roku priorytetem rekrutacyjnym dla studia. Obecnie nad tym tytułem pracuje już niemal 100 osób, o 12 więcej niż jeszcze w pod koniec lutego 2025 roku. W tym roku zespół pracujący nad nową grą znacznie się powiększy, choć w tej chwili trudno powiedzieć czy aż do poziomu 400 osób jak w przypadku ekipy pracującej nad Wiedźminem 4.

Na pytanie o potencjalną datę premiery Cyberpunka 2, Michał Nowakowski przypomniał, że średni czas jaki mija od pre-produkcji do wydania gry w studiu wynosi 4-5 lat. Zastrzegł jednak, że każdy projekt jest inny i unikał podawania konkretnych ram czasowych, stwierdzając jednak, że podany przez pytającego okres przypadający na lata 2030-31 jest całkiem prawdopodobny. Zanim jednak zanurzymy się w przyszłość, już za kilka dni (5 czerwca) Cyberpunk 2077: Ultimate Edition zadebiutuje jako tytuł startowy na konsolę Nintendo Switch 2. To pierwszy raz, gdy gra CD Projektu towarzyszy premierze nowej platformy. Wersja ta została specjalnie dostosowana do możliwości nowej konsoli, a jej budżet deweloperski oszacowano na 10 milionów złotych.

Studio liczy, że premiera na konsolę Switch 2 przyciągnie nową falę graczy, co powinno poprawić wyniki sprzedażowe w 2. kwartale bieżącego roku. Z ostatnich informacji jakie posiadamy wynika, że Cyberpunk 2077 sprzedał się do tej pory w liczbie ponad 30 mln egzemplarzy. W ostatnim kwartale nowym kamieniem milowym może pochwalić się dodatek Phantom Liberty, który przekroczył imponujący próg 10 milionów sprzedanych kopii. Nie zdziwiłbym się, jeśli za 3 miesiące dowiemy się, że Cyberpunk 2077 w sumie przekroczy już próg 40 mln sprzedanych sztuk.

Tajemnicze projekty czekają w cieniu

Sesja Q&A przyniosła również intrygujące informacje o trzech niezapowiedzianych projektach, które są już na etapie rozwoju i podlegają kapitalizacji. Co ważne, są to projekty, o których studio nigdy wcześniej nie wspominało – oznacza to, że na przykłąd projekt Hadar, choć wciąż tajemniczy, nie jest jednym z nich. Z tych trzech projektów, dwa są grami, a jeden ma inny charakter. CD Projekt pracuje w sumie obecnie nad 9 projektami, począwszy od dużych gier (Wiedźmin 4, Cyberpunk 2, Sirius), przez prawdopodobny projekt mobilny tworzony wspólnie ze Scopely, animacją w świecie Cyberpunka, a kończąc właśnie na projektach, których nazwy nigdy jeszcze nie padły. Wygląda więc na to, że spółka może mieć kilka asów w rękawie.

Wracając jeszcze do finansów, pierwszy kwartał 2025 roku zakończył się dla grupy CD Projekt przychodami na poziomie 226 milionów PLN i zyskiem netto w wysokości 86 milionów PLN, co jest wynikami porównywalnymi z tymi osiągniętymi w analogicznym okresie rok temu. Dobra kondycja finansowa pozwoliła zarządowi zaproponować wypłatę dywidendy w wysokości 1 PLN (w sumie niemal 100 mln złotych) na akcję oraz uruchomienie program skupu akcji. Studio z optymizmem patrzy w przyszłość, oczekując widocznego wpływu premiery na Nintendo Switch 2 na wyniki drugiego kwartału.