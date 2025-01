Oto iPhone SE 4. generacji. Tak wygląda nowy budżetowiec Apple

iPhone SE 3. generacji oficjalnie zniknął z rynków europejskich – a wszystko za sprawą zmian nałożonych przez Unię Europejską, które wymuszają na producentach elektroniki stosowanie jednego, uniwersalnego złącza – USB-C. Zarówno iPhone 14, jak i iPhone SE 3. generacji przed 28 grudnia były dostępne w sprzedaży w oficjalnym sklepie Apple, po tej dacie zniknęły z oferty. To zaskakuje, tym bardziej że budżetowiec do sprzedaży trafił w marcu 2022 r. Z perspektywy czasu wydaje się jednak przestarzałym modelem – prawie trzy lata od jego premiery sprawiają, że na tle konkurencji i innych iPhone'ów w sprzedaży wypada słabo. I to nie tylko ze względu na złącze Lightning. Podstawowy wyświetlacz Retina HD o rozdzielczości 1334 x 750 pikseli, odświeżanie 60 Hz, procesor A15 Bionic, czy pojedynczy obiektyw aparatu głównego 12 Mpix. Choć za te pieniądze nie kupi się nowszego iPhone'a (chyba, że używanego), tak na rynku dostępne są mocniejsze i nowocześniejsze smartfony za te pieniądze.

Już od czasów premiery iPhone SE 3. generacji plotkuje się na temat jego następcy, który pierwotnie miał trafić do sprzedaży w 2023 r., jednak tak się nie stało. Telefon nie miał również premiery w zeszłym roku, choć i wtedy pojawiało się wiele przecieków i rozważań na temat jego potencjalnej premiery. Tej jednak zabrakło – co może mieć też związek z problemami Apple w kwestii autorskich czipów 5G, które firma do tej pory pozyskuje od Qualcomm. Amerykanie chcą całkowicie uzależnić się od zewnętrznych dostawców i stale pracują nad swoimi własnymi podzespołami. Wiele mówi się o tym, że to iPhone SE 4. generacji ma być pierwszym smartfonem Apple z własnym układem odpowiadającym za łączność 5G i ten model ma być pierwszym testem dla wewnętrznych rozwiązań.

iPhone SE 4. generacji. Tak ma wyglądać nowy budżetowiec od Apple

Amerykanie od dłuższego czasu pracują nad nowym modelem iPhone'a SE 4. generacji, jednak na ten moment nie mamy żadnego oficjalnego potwierdzenia tych plotek. Nowy SE ma oferować aparat główny z obiektywem 48 Mpix, a także 12 Mpix z przodu urządzenia. Nie będzie to równie bogaty zestaw kamer, które znamy z ostatnich generacji iPhone'ów, jednak ma być znacznie lepiej niż to, co oferuje 3. generacja tego smartfona. Mówi się również, że nowy smartfon doczeka się wsparcia dla Apple Intelligence. Funkcja ta – przypominam – ominęła podstawowe iPhone'y 15, które do sprzedaży trafiły zaledwie kilkanaście miesięcy temu. A to oznacza, że "budżetowy" iPhone doczeka się 8 GB pamięci RAM oraz układu Bionic A18.

W sieci nie brakuje jednak nowych plotek i przecieków skazujących, że smartfon pokazany zostanie już tej wiosny. Oliwy do ognia dolewa najnowsza informacja pokazująca, jak iPhone SE 4. generacji ma wyglądać. Sonny Dickson na platformie X zamieścił zdjęcia atrap nowego modelu, który jest wykorzystywane przez firmy zewnętrzne przy produkcji akcesoriów – w tym przypadku etui i różnej maści obudów, które zaleją rynek wraz z oficjalną premierą smartfona. Za wiele na nich nie widać, ale można dostrzec zapowiadane zmiany w konstrukcji, która zbliżona ma być do iPhone'a 14 z pojedynczym aparatem.