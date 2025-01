Klik i iPhone staje się konsolą do gier. Tak powinno wykorzystywać się tę technologię

Dedykowany smartfonom MagSafe, debiutujący w 2020 roku, urozmaicił ofertę akcesoriów dla iPhone’a o ładowarki, powerbanki, portfele czy holdery, ale z czasem pomysły na wykorzystanie tego rozwiązania zaczęły się kończyć. Samo Apple ustąpiło pola zewnętrznym producentom, a ci po prostu powielali pomysły konkurencji. Firma OhSnap w końcu jednak tę stagnację przełamała, wprowadzając urządzenie, które zmienia iPhone’a w przenośną konsolkę.

Kontroler na MagSafe z pełnowymiarowymi joystickami i responsywnymi

OhSnap posiada już w swojej ofercie całkiem sporą liczbę etui, uchwytów czy ładowarek, wykorzystujących potencjał MagSafe, a teraz wyciąga dłoń w stronę fanów mobilnego gamingu. MCON to nowy projekt, zaprezentowany światu na CES 2025, który został nieco wcześniej zapowiedziany we wczesnej wersji na kanale Eternal Progression.

Głównym celem kontrolera jest jego możliwie jak największa kompaktowość. Jest wielkości standardowego iPhone’a o przekątnej 6,1 cala i łączy się z urządzeniem przez Bluetooth. Wyposażono go w pełnowymiarowe joysticki z technologią hall-effect oraz klikalne przyciski, które mają rzekomo cechować się dużą responsywnością. Bateria o pojemności 450 mAh nie ma jeszcze sprecyzowanego czasu pracy, bo projekt wciąż znajduje się w fazie rozwojowej, ale według producenta ma zużywać mało energii.

Pod względem wizualnym przypomina mi to nieco oldskulowy Sony Ericsson Xperia Play, z tą różnicą, że MCON ma jeszcze dodatkowe uchwyty na dłonie, zbliżające go do pada z prawdziwego zdarzenia. Wszystko to wygodnie utrzymywane na plecach iPhone’a przy pomocy MagSafe.

Akcesorium ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. Już teraz można składać zamówienia przedpremierowe – cena urządzenia to 149 dolarów.