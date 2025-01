Apple wiosną oczaruje tanimi premierami. Będą nowe iPhone'y i iPady

Apple przygotowuje się do wiosennych premier. Już tej wiosny do ich katalogu miałby zawitać zestaw nowych urządzeń -- i to takich, które nie zwalają z nóg swoją ceną.

Apple kojarzone jest przede wszystkim z produktami, których ceny do niskich nie należą. Nie da się ukryć, że nieco sobie na ten wizerunek zasłużyli -- chociaż patrząc na to jak kształtują się ceny flagowych sprzętów konkurencji w ostatnich latach, to karty nieco się odwróciły. Obecnie smartfony Apple, o ironio, są jednymi z najtańszych na tej półce jakościowej. Zresztą jeżeli chodzi o komputery i tablety - sprawy mają się podobnie.

Ale Apple od jakiegoś czasu w swojej ofercie również ma tańsze produkty. Mam tu na myśli serię iPhone'ów SE oraz "podstawowych" iPadów. Te mają najbardziej przystępne ceny ze wszystkich ich produktów. A jeżeli wierzyć napływającym do nas zewsząd plotkom -- już za kilka tygodni mają one doczekać się odświeżenia!

Nowy iPhone SE i podstawowy iPad jeszcze tej wiosny!

Na nowego iPhone'a SE (4. generacji) świat czeka od wielu miesięcy -- tym bardziej, że 3. generacja oficjalnie przestała być dystrybuowana przez Apple. Jeżeli wierzyć dotychczasowym przeciekom, nowy model będzie znacznie bardziej współczesny. I choć zaoferuje tylko jeden aparat w tylnej części obudowy, zrezygnuje z przycisku Początek na rzecz kamer Face ID. Ponadto smartfon miałby oferować port ładowania USB typu C, więcej pamięci RAM (co pozwoli mu wspierać Apple Intelligence) -- no i napędzamy miałby być nowym układem Bionic A18.

Ale tej wiosny poza nowym iPhonem, do sprzedaży miałby trafić także odświeżone iPady. I liczba mnoga nie jest tutaj przypadkowa -- bowiem mówi się, że tabletami, które tej wiosny doczekają się nowej wersji będzie zarówno "zwykły", najtańszy w ofercie tablet, jak i iPad Air. Tutaj jednak nie mówi się o żadnych rewolucyjnych zmianach -- urządzenia te miałyby... po prostu doczekać się lepszych specyfikacji, dzięki czemu będą szybsze niż dotychczasowe modele.