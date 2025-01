To będzie kompletnie inny iPhone 17. Nadchodzi hit sprzedaży?

Wygląda na to, że Apple szykuje się na spore przetasowania w swojej ofercie iPhone'ów. W 2025 roku możemy spodziewać się nie tylko nowych modeli z serii Pro i standardowej, ale również zupełnie nowego wariantu - iPhone'a 17 Air. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że zastąpi on dotychczasowe modele Plus, które, podobnie jak iPhone 12 mini i 13 mini, nie cieszyły się oczekiwaną popularnością.

Trend ten utrzymywał się również w przypadku iPhone'ów 14, 15 i 16 Plus. Wygląda na to, że Apple wyciągnęło wnioski z tych rynkowych obserwacji i postanowiło obrać nowy kierunek. Zamiast skupiać się na powiększaniu ekranu w standardowych modelach, firma z Cupertino postawi na ultracienki design i lekkość, cechy charakterystyczne dla linii Air.

iPhone 17 Air - co nowego?

iPhone 17 Air ma być prawdziwym rekordzistą pod względem smukłości. Plotki mówią o grubości zaledwie 5,5 mm, co czyniłoby go najcieńszym smartfonem Apple w historii. Dla porównania, iPhone 6 z 2014 roku, uznawany dotychczas za najcieńszy model, miał 6,9 mm grubości. Osiągnięcie tak smukłej sylwetki może jednak wiązać się z pewnymi kompromisami. Według przecieków, iPhone 17 Air będzie wyposażony w podstawowy procesor A19 i zaledwie jeden aparat główny.

Nowe modele iPhone 17 i iPhone SE 4. generacji

Oprócz iPhone'a 17 Air, jesienią 2025 roku powinniśmy zobaczyć również iPhone'a 17, 17 Pro i 17 Pro Max. Wiosną natomiast spodziewana jest premiera iPhone'a SE 4 generacji. Ten budżetowy model ma bazować na designie iPhone'a 14 i będzie napędzany przez układ A18. Co istotne, będzie to również najtańszy iPhone obsługujący Apple Intelligence.

Nowy iPhone 17 Air to bez wątpienia jeden z najciekawszych smartfonów, jakich możemy spodziewać się w tym roku. Czy ultracienki design i lekkość okażą się wystarczającym argumentem, aby przyciągnąć klientów? Przekonamy się już wkrótce, choć wydaje mi się, że po kilku latach nietrafionych decyzji, Air stanie się hitem sprzedaży.

Źródło: Gurman/Bloomberg