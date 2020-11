OnePlus 9 – (tylko) dwa aparaty i wygląd jak u Samsunga?

O ile przód telefonu to już pewien ustalony w branży standard, o tyle tył prezentuje wyspę, na której mamy dwa duże obiektywy i jeden otwór, który może zostać zagospodarowany chociażby na czujnik ToF bądź znany z serii aparat monochromatyczny. którego firma używa do podniesienia jakości zdjęć z głównej matrycy. Wątpliwe jednak, by (jeżeli taki design okaże się prawdziwy) OnePlus 9 miał więcej niż dwa możliwe do wykorzystania przez użytkownika aparaty. Byłoby to pójście pod prąd trendów na dodawanie jak największej liczby matryc. Jedną z rzeczy, którą można wywnioskować po renderach, to to, że nowy OnePlus 9 na pewno nie będzie telefonem małym. Wyliczono, że przekątna wyświetlacza w tym modelu może wynosić 6.65 cala.

Podoba wam się nowy OnePlus?

* na zdjęciu głównym OnePlus 8T