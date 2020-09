Chcieliśmy ciekawych smartfonów? No to je mamy. I teraz się okazuje, że chyba jednak nie chcieliśmy

Wychodzi jednak na to, że prośby osób, któe chciały, by smartfony na nowo stały się „ciekawe” zostały wysłuchane. Jeżeli bowiem przyjrzymy się dzisiejszym premierom, zobaczymy różnorodność, której próżno było szukać jeszcze dwa lata temu. Z jednej strony mamy jeden z najlepszych (moim zdaniem) designów ostatnich lat, Motorolę Razr. Z drugiej, LG nie zasypia gruszek w popiele i prezentuje swój model Wing, który ma 1,5 ekranu. Samsung pokazał już drugą inkarnację Folda, a Huawei – swojego Mate Xs. Oprócz tego w już za chwilę LG zaprezentuje telefon z rozsuwanym wyświetlaczem, a kto wie, jaką odpowiedź na to szykują chińskie marki – Xiaomi, Oppo, Vivo, realme i tak dalej. I nie, nie jestem zdania, że rozsuwane/wyginane ekrany to zbawienie smartfonowego świata, ale myślę, że pod kątem designu i wyglądu urządzeń wprowadziły one największą rewolucję, jaką widziała ta kategoria produktów. Jest tylko jeden mankament.

Kiedy mamy już ciekawe smartfony, to ludzie ich.. nie chcą

Jest to dla mnie mały paradoks. Z jednej strony bowiem ludzie narzekają, że wszystkie smartfony są do siebie podobne, a z drugiej – składaki, zarówno te już obecne na rynku jak i te, które mają się pojawić, cieszą się naprawdę małym, jeżeli nie znikomym zainteresowaniem. A jeżeli już, to większość feedbacku, który dostajemy, kręci się wokół negatywów. Składane telefony są drogie, mało wydajne, ich ekrany rysują się od cięższego spojrzenia i tak naprawdę nie ma się co interesować czymkolwiek innym niż klasyczny smartfon. I o ile nie da się odmówić tym argumentom, że mają solidne podstawy, to w każdej dyskusji na temat składaków brakuje mi głosów tych wszystkich ludzi, którzy jeszcze 3-4 lata temu narzekali, że na rynku nie ma nic ciekawego. Otóż jest i nie da się temu zaprzeczyć. Wygląda to wręcz tak, jakby ludzie przekonali się, że oryginalność designu nie jest wcale tym czego pożądają i są szczęśliwi z telefonami, które wyglądają jak wszystkie inne, tak długo, jak długo płacą za nie niską cenę.