Mamy już pierwszy raport za I kwartał 2024 roku, odnoszący się do rynku pracy w branży IT, autorstwa portalu No Fluff Jobs. Niestety, to jednocześnie kolejne potwierdzenie trendu spadkowego zapoczątkowanego w zeszłym 2023 roku.

Warto więc już pokusić się o jego małe podsumowanie. Problem uwypuklił się na początku rzecz jasna w przypadku specjalistów zaczynających dopiero karierę, a więc juniorów. Już w wakacje zeszłego roku dało się zaobserwować znaczący spadek ofert pracy dla początkujących - Trudny start kariery w IT w Polsce - liczba ofert dla juniorów spadła o 30%. Z kolei pierwsze spadki poziomu wynagrodzeń dotknęły kategorii DevOps - Pierwsze spadki zarobków w IT. Początek problemów czy chwilowa czkawka?.

Trudne początki kariery w branży IT potwierdziły pierwsze roczne podsumowania rynku pracy - Prawie 2000 CV na jedno ogłoszenie o pracę. Branża IT w opałach, a spotęgował je trend aplikowania specjalistów z większym doświadczeniem na niższe stanowiska - Specjaliści IT aplikują na niższe stanowiska, by nie zostać bez pracy.

Początek tego 2024 roku, to już tylko pokłosie powyższego - Zwolnienia w IT po polsku. Firma podstępem wyrzuciła 200 osób i Pogrom na rynku. 60% specjalistów IT ma problem ze znalezieniem pracy.

Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs:

Branża IT od kilku lat nie przestaje zaskakiwać. Byliśmy już świadkami niespodziewanego okresu rozkwitu chwilę po pandemii, rosnących wynagrodzeń oraz zapotrzebowania na doświadczonych specjalistów i specjalistki, ale od ponad roku doświadczamy sporych turbulencji: zwolnień, zamykanych projektów i końca rynku pracownika.

W ostatnim czasie w zasadzie tylko oferty pracy z dziedziny AI napawają optymizmem, ale to też oznacza problemy dla programistów - Przyszłość branży IT jest jedna - aż 41 CV na jedną ofertę pracy.

Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs:

Z powodu rozwijających się rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji niepewny stał się również los osób zajmujących się programowaniem – widzimy wahania w zarobkach oraz zapotrzebowaniu na Backend czy Frontend Developerów. W tej sytuacji trudno prognozować przyszłość. Możemy jedynie obserwować rynek i na bieżąco wyciągać wnioski.

To właśnie kategorii Backend dotknęły największe spadki liczby ofert pracy w porównaniu z ostatnim kwartałem 2023 roku - o 4,5 punktów procentowych, na drugim miejscu znalazła się kategoria Frontend - 2,1 punktów procentowych, a na trzecim Testing - 1,4 punktów procentowych.

Niestety pociągnęło to też za sobą spadek wynagrodzeń. Tu również największy spadek dotyczył kategorii Backend, w której to na kontrakcie B2B – pod koniec 2023 r. mediany dolnych i górnych widełek dla midów wynosiły 16,5 tys. i 21,8 tys. zł netto (+VAT), a w pierwszym kwartale 2024 roku spadły odpowiednio do 15,1 tys. i 21,3 tys. zł netto (+VAT).

W nieco lepszej sytuacji są specjaliści przy umowach o pracę, którzy mogą jeszcze liczyć na minimalne wzrosty przy dolnych widełkach wynagrodzeń z 12 tys. zł do 12,3 tys. zł brutto, ale bez zmian przy górnych. Z kolei w najlepszej sytuacji są seniorzy przy umowach B2B - wzrost zarobków o 2,73% w medianie dolnych i 1,05% w medianie górnych widełek. Na umowach o pracę bez zmian.

Spadek wynagrodzeń dotknął też specjalizację Data, dolne i górne widełki wynagrodzeń spadły tu odpowiednio o 5% i 4% do poziomu 19-24 tys. zł netto (+VAT). Natomiast przy umowie o pracę dolne widełki spadły aż o 10%, przy wzroście górnych o 5,26%, do poziomu 12,6-20 tys. zł brutto.

Dobre wieści? W I kwartale 2024 roku odnotowano rosnące zapotrzebowanie w specjalizacjach związanych z tworzeniem gier, analizą danych oraz sztuczną inteligencją. Z kolei, jeśli chodzi o wynagrodzenia, największe wzrosty zaobserwowano w kategorii Fullstack:

seniorzy - wzrost o 7,79% do poziomu 23-28,6 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B oraz 19-24,9 tys. zł brutto na umowie o pracę.

midzi - wzrost dolnych widełek przy umowie o pracę aż o 23% do poziomu 13-18,6 tys. zł brutto (w ostatnim kwartale 2023 roku było to 10,5-18 tys. zł brutto), a na B2B zarobki w tej specjalizacji wynoszą obecnie 16-21,8 tys. zł netto (+ VAT).

Źródło: No Fluff Jobs

Stock Image from Depositphotos.