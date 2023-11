Pierwsze spadki zarobków w IT. Początek problemów czy chwilowa czkawka?

To chyba pierwszy taki sygnał płynący z raportów o zarobkach w branży IT na przestrzeni ostatnich kilka lat. Co ważne i ciekawe, swoje źródło ma w danych nie z jednego portalu z ogłoszeniami o pracę dla specjalistów IT, a z kilku największych.

Do tej pory No Fluff Jobs prezentował swoje raporty z zarobków w branży IT na podstawie ogłoszeń o pracę dla specjalistów IT, zamieszczonych na ich własnym portalu. Teraz podzielił się wynikami analizy przeprowadzonej z użyciem Insights360 na bazie 250 tys. ogłoszeń.

Insights360 to nowe autorskie narzędzia NFJ - aktualizowane codziennie, dla osób zajmujących się rekrutacją, agreguje ono i analizuje dane z największych portali z ogłoszeniami o pracę.

Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs:

Po latach, w których pensje w sektorze technologicznym rosły w tempie kilkunastu procent rocznie, widać wyraźną stabilizację. Od dwóch kwartałów w ogłoszeniach zarysowuje się trend w kierunku zatrzymania tak szybkiego wzrostu płac. To sprawia, że teraz, w końcówce roku, gdy wiele firm będzie przeprowadzało rozmowy o podwyżkach i awansach, będą one być może nieco łatwiejsze.

Pierwsze spadki poziomu wynagrodzeń zaobserwowano w kategorii DevOps, gdzie jeszcze w pierwszych dwóch kwartałach tego roku mediany wynagrodzeń rosły - w pierwszym wynosiły 19-26 tys. zł netto, a w drugim 20-28 tys. zł netto. Jednak już w trzecim kwartale zmalały do poziomu z końca 2022 roku - 18-25 tys. zł netto.

Jak to wygląda w danych ogólnych w ujęciu tego roku? Tu jeszcze mamy do czynienia ze wzrostami. Jeśli chodzi o kontrakty B2B, mediana dolnych widełek w ciągu roku wzrosła dla wszystkich specjalizacji średnio o 19,4%, a górnych 13,6% do poziomu 18,5-25 tys. zł netto (+ VAT). Natomiast przy umowach o pracę był to wzrost odpowiednio o 16,7% oraz 11,1% do poziomu między 14 a 20 tys. zł brutto.



Zerknijmy jeszcze na koniec na najpopularniejsze ogłoszenia o pracę w tym roku. Najczęściej aplikowano na stanowiska ze specjalizacji:

Frontend – średnio 88 wysłanych CV na jedno ogłoszenie, wzrost o 340% w porównaniu z 2022 rokiem,

Project Management - 77 aplikacji, wzrost o 54%,

Design/UX (74 aplikacje, wzrost o 68,2%,

Agile/Scrum (59 aplikacji, wzrost o 84,4%,

Testing (47 aplikacji, wzrost o 123,8%.

Źródło: No Fluff Jobs.

Stock Image from Depositphotos.