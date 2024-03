Przyszłość branży IT jest jedna - aż 41 CV na jedną ofertę pracy

Portal z ogłoszeniami o pracę dla specjalistów IT - No Fluff Jobs, udostępnił nam wyniki najnowszego badania "AI na rynku pracy IT. Obawy, nadzieje i perspektywy", które pokazują jak duże jest obecnie zainteresowanie dziedziną AI w branży.

Mówi się już od dawna, iż AI jest zagrożeniem również dla pracy w branży IT, głównie jeśli chodzi juniorów. Potwierdzają to wyniki innych badań, jak to podsumowujące 2023 rok, kiedy to okazało się, jak trudno znaleźć pracę na samym początku kariery - Prawie 2000 CV na jedno ogłoszenie o pracę. Powstała już nawet dedykowana strona, na której zamieszczane są wpisy specjalistów IT szukających pracy.

Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs:

Z badania No Fluff Jobs „AI na rynku pracy” wiemy, że blisko 29 proc. programistów i programistek obawia się zastąpienia przez AI. Choć powinniśmy traktować AI jako rozwiązanie, które ma nam pomóc w pracy, a nie nas zastąpić, z zaciekawieniem przyglądam się wieściom z USA, gdzie niedawno wypuszczono demo Devina – pierwszego AI Software Engineera, który potrafi planować i wykonywać skomplikowane zadania inżynieryjne. Czy to oznacza, że ofert pracy z dziedziny AI będzie przybywać, a zapotrzebowanie na osoby kodujące spadnie? Czas pokaże.



Z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że AI to przyszłość tej branży, co dostrzegają specjaliści IT, którzy to coraz liczniej aplikują na oferty pracy z tej dziedziny. Od początku tego roku, fraza AI wpisywana była w wyszukiwarkę na portalu No Fluff Jobs aż 89,3 tys. razy. W w 2022 było to tylko 206,3 tys. razy, z kolei w 2023 roku 404,8 tys. tys. razy. Można więc przypuszczać, że w tym roku, wynik ten będzie jeszcze wyższy.

Jak bardzo urosło to zainteresowanie w perspektywie ostatnich dwóch lat, jeśli chodzi o same oferty pracy? Jeszcze w 2022 roku, odsetek ogłoszeń AI wynosił zaledwie 1,26%, ale rok do roku odsetek ten się podwaja do 2,56% w 2023 roku i 4,44% w tym roku. Przekłada się to na wzrosty aplikacji składanych przez specjalistów IT na takie ogłoszenia. W 2022 roku było to 25,6 CV na jedną ofertę pracy, w 2023 roku 42,6, a aktualne dane mówią o 40,9 CV na jedno ogłoszenie, ale to dopiero pierwszy kwartał tego roku.



W ofertach pracy z dziedziny AI, pracodawcy w wymaganiach na takich stanowiskach podają najczęściej Pythona oraz Machine Learning, TensorFlow oraz PyTorch, ale też znajomości języka angielskiego, zdolności komunikacyjnych oraz umiejętności rozwiązywania problemów. Jednak najpopularniejszą frazą w wyszukiwarce ofert, a związaną z AI było Machine Learning, której to popularność wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 37,5%, natomiast spadła 39,2% fraza Natural Language Processing.



Na koniec najciekawsze dane, a więc zarobki. Nie jest to poziom z USA (The Verge), ale mediany dolnych i górnych widełek wynagrodzeń oferowanych w kategorii AI wynosiły w 2022 roku 18,5-26 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B oraz 13-20 tys. zł brutto na umowie o pracę. W 2023 r. na B2B do 18-26 tys. zł netto (+ VAT) oraz na umowie o pracę do 15-22 tys. zł brutto. Natomiast aktualnie zarobki na B2B wzrosły i wynoszą 18-27,4 tys. zł (+ VAT), a na umowie o pracę pozostały bez zmian, czyli 15-22 tys. zł. brutto.

Czy rzeczywiście jest się czego obawiać w związku z popularyzacją AI? Niekoniecznie, jedynie w 18% badanych firm nastąpiła związana z tym redukcja etatów. Z kolei 40% firm stworzyło nowe stanowiska, a 43% zdecydowało się na wprowadzenie ścieżki rozwoju lub przebranżowienia w dziedzinie AI dla zatrudnionych już osób.

Źródło: No Fluff Jobs