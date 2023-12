Specjaliści IT aplikują na niższe stanowiska, by nie zostać bez pracy

Zbliżający się koniec roku, to między innymi czas podsumowań i na pierwsze z nich pokusili się już twórcy cyklicznych raportów z branży IT - No Fluff Jobs.

W tym celu, portal ten udostępnił swoisty kalendarz adwentowy, ukrywając pod poszczególnymi dniami grudnia trendy z branży IT lub HR zaobserwowane przez ekspertów w ciągu ostatnich kilku miesięcy tego roku, a rzutujące z pewnością na to, jak będzie wyglądał rynek pracy w IT w przyszłym 2024 roku.

Najciekawszym z nich jest tytułowa „autodegradacja” specjalistów IT, którzy zaczynają aplikować na oferty pracy na stanowiska z niższym poziomem doświadczenia. Początek tego trendu ten zaobserwowano już na początku tegorocznych wakacji, a wynikał on z okresu zakończonych licznych projektów oraz co za tym idzie zwolnień. Dotknęło to aż 40% specjalistów IT z doświadczeniem na poziomie mid i senior.



Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs:

Od początku lata obserwujemy rekordy w liczbach aplikacji na poszczególne stanowiska. To pokłosie zwolnień, kryzysu i zamykanych projektów. Z powodu tej nadwyżki kandydatów i kandydatek aż 40,5 proc. osób z doświadczeniem seniorskim oraz 39,1 proc. o średnim doświadczeniu deklaruje, że aplikuje na stanowiska o niższym poziomie doświadczenia niż aktualnie posiadany. Dla pracodawców to wyzwanie – z jednej strony mogą liczyć na więcej jakościowych kandydatów/kandydatek o wysokich kwalifikacjach. Z drugiej – te osoby będą chciały jak najszybciej zbliżyć się do poziomu dotychczasowych zarobków.

Prawdopodobnie z tego względu wzrosła liczba ofert składanych na jedno ogłoszenie. Dla porównania w kategorii Artifical Intelligence, w październiku 2022 roku na jedną ofertę spływało średnio 24 aplikacji, w październiku 2023 już 51, czyli zaobserwowano ich wzrost aż o 111,4%.



Z drugiej strony, podobny odsetek przedsiębiorców (43%) wprowadziło ścieżki upskillingu lub reskillingu dla swoich pracowników. To wszystko z uwagi na trend, który dotarł już do nas z USA, a według którego to zakres kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy w tej branży co roku zwiększa się o 10%, jednocześnie 30% umiejętności potrzebnych jeszcze kilka lat temu, traci dziś już niemal zupełnie na znaczeniu.

Nie będzie tu zaskoczeniem, iż istotnym elementem tych ścieżek jest dziś sztuczna inteligencja i już niemal połowa pracodawców w Polsce zezwala na wspomaganie się narzędziami AI w codziennej pracy, a 37% firm umożliwia to tylko na wybranych stanowiskach.



W podsumowaniu tym zwrócono też uwagę na wejście na rynek osób z pokolenia Z, czyli urodzonych między 1997 a 2012, dla których oprócz wartości firmy, z którymi mogą się utożsamiać, elastyczności czy dbania o work-life balance, niezwykle istotne są jasne kryteria wynagradzania. Aż 85% z nich nie złoży swojej aplikacji na ofertę pracy bez podanych widełek wynagrodzenia.

Co ciekawego w przyszłym roku nas czeka? Na czoło wysuwa się tutaj planowane wprowadzenie przez Unię Europejską ograniczeń możliwości zatrudniania pracowników na kontrakcie B2B, co z pewnością spotka się z silnym oporem ze strony branży IT, gdzie zawieranie kontraktu jest standardem.

Źródło: No Fluff Jobs

