Zarobki w branży IT - na tej stronie sprawdzisz, ile powinieneś zarabiać w swojej specjalizacji

Nowa funkcjonalność - Zarobki w IT, dostępna jest na dedykowanej stronie pod tym adresem - theprotocol.it/zarobki. Podzielona jest obecnie na najpopularniejsze w ogłoszeniach specjalizacje, ale portal obiecuje rozszerzyć je w przyszłości o te, z największą liczbą zgłoszeń i próśb o dodanie.



Paweł Olwert, product owner w the:protocol:

Użytkownicy serwisów rekrutacyjnych potrzebują przede wszystkim pełnych informacji i ofert, na które faktycznie będą chcieli aplikować. Natomiast rekruterom nie zależy na jak największej liczbie CV, ale na tym, żeby ich jakość była jak najlepsza. Głównym zadaniem serwisu rekrutacyjnego jest spełnianie potrzeb użytkowników i łączenie kandydatów z pracodawcami. Dlatego od początku powstania serwisu konsekwentnie rozmawialiśmy z pracodawcami o tym, jak ważne jest więc publikowanie ofert z widełkami.

Wysokość minimalnych i maksymalnych zarobków w poszczególnych specjalizacjach opiera się na danych od pracodawców siatki wynagrodzeń dla pracowników o specjalizacjach m.in. frontend i backend developera, testera manualnego, UX designera czy product managera, z różnym poziomem doświadczenia.



Każda specjalizacja zawiera zarobki dla każdego poziomu doświadczenia - senior, mid i junior oraz w wybranej formie zatrudnienia - kontrakt B2B lub umowa o pracę.

Oczywiście od razu pod spodem, w każdej z wybranych opcji zamieszczane są przykładowe oferty pracy, i z poziomu tej strony z zarobkami, można od razu do nich przejść i złożyć swoją ofertę pracy, jeśli spełnia nasze oczekiwania.

Nasza – oparta na badaniach – świadomość potrzeb użytkowników sięga jednak głębiej, dlatego rozwijamy funkcjonalność, jaką jest siatka wynagrodzeń. Dzięki temu kandydaci mogą sprawdzić, jak wyglądają zarobki specjalistów z najważniejszych obszarów IT, zależnie od poziomu doświadczenia oraz formy zatrudnienia, a także od razu zapoznać się z konkretnymi ofertami, porównać je i podjąć świadomą decyzję o aplikowaniu.



To oczywiście nie tylko ukłon w stronę osób poszukujących pracy, to też wynik toczących się prac nad wdrożeniem unijnej dyrektywy o jawności wynagrodzeń. Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają na to czas do 7 czerwca 2026 roku, ale wcześniejsze przygotowanie na ten moment, może dać konkurencyjną przewagę takich portali na tymi, które będą z tym czekać do ostatniej chwili.

Lidia Piasecka-Netczuk, ekspertka ds. rekrutacji IT w Grupie Pracuj:

Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że jawność wynagrodzeń przyczynia się także do likwidowania dysproporcji czy wpływa na motywację pracowników. Oczywiście bywają pracodawcy, którzy nie chcą się dzielić z rynkiem taką wiedzą. Rozwiązania takie jak siatka wynagrodzeń mogą jednak zniwelować opory niektórych z nich – np. tych, którzy do tej pory wiedzę o średnich wynagrodzeniach na rynku budowali na podstawie nieaktualnych, zarówno zawyżonych, jak i zaniżonych danych.



Na koniec ciekawostka w temacie wysokości zarobków, według danych serwisu the:protocol w 2023 roku, średnie zarobki w branży IT oscylowały w granicach 12000 – 18000 zł. Natomiast najwyższe widełki w minionym roku pojawiły się w rekrutacji na stanowisko Chief Technology Officera: 68000-84000 zł netto. Niestety serwis nie podaje firmy, w której taka rekrutacja miała miejsce.

Źródło: the:protocol.

Stock Image from Depositphotos.