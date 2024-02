Pogrom na rynku. 60% specjalistów IT ma problem ze znalezieniem pracy

Portal Just Join IT udostępnił nam dzisiaj wyniki swojego najnowszego badania, które potwierdzają komentarze pod naszymi wpisami o pracy w branży IT, iż coraz trudniej znaleźć pracę specjalistom.

Pierwsze sygnały o załamaniu na rynku pracy w branży IT pojawiały się już pod koniec zeszłego roku.

Oczywiście najbardziej dotknęło to w pierwszej kolejności juniorów (Prawie 2000 CV na jedno ogłoszenie o pracę. Branża IT w opałach) - pod jednym z wpisów, jeden z Czytelników udostępnił nawet linka do specjalnej strony, która rozwiewa resztki nadziei w tym temacie.

Niemniej problem jest już dużo szerszy i wiąże się nawet ze zwolnieniami (po 200 osób z różnym poziomem doświadczenia, nagle straciło pracę najpierw w firmie Aptiv, a za chwilę w Infosys - źródło: Bankier.pl), a dzisiejsze wyniki badania pokazują, iż raczej każdy specjalista IT dostrzega, że to już nie to samo eldorado, co było jeszcze w czasie pandemii.

Przede wszystkim, według danych portalu Just Join IT, liczba ofert pracy w branży IT w 2023 roku zmniejszyła się o 26% w porównaniu z 2022 roku, a jednocześnie liczba złożonych aplikacji wzrosła aż o 54%. Co więcej, co dziesiąta osoba musiała wysłać ponad 100 CV, aby otrzymać nową pracę. To wprawdzie jeszcze nieduży odsetek, ale chyba to i tak niespotykane wcześniej w tej branży liczby.



Nie dziwi więc, że niemal 60% ankietowanych potwierdziło, że w minionym roku trudniej było znaleźć pracę niż w 2022 roku. Jedynie 13% nie dostrzegło różnicy, a zaledwie 5% deklarowało lepszą sytuację na rynku pracy niż rok wcześniej,



Połowa ankietowanych wskazują też, iż w 2023 roku pojawiło się mniej ofert pracy, a 17% nie otrzymało żadnej nowej oferty, co wcześniej było normą.



Przy tych danych trzeba zaznaczyć, że w badanej grupie aż trzy na cztery osoby szukały w 2023 roku nowej pracy, a 80% z nich, którym się to nie udało, nadal nie poprzestaje w próbach jej znalezienia.

Ciekawie prezentują się odpowiedzi na pytanie: Dlaczego nie udało Ci się dostać pracy w IT w 2023 roku?

Duża konkurencja na rynku: 60,7%

Wzrost wymagań pracodawców 41,5%

Zabrakło mi doświadczenia 35,4%

Brak odpowiedniej oferty pracy 33,5%

Co gorsza, w tym roku nie zapowiada się poprawa sytuacji. Justyna Krzewska, HR Generalist w Just Join IT, RocketJobs.pl i Hello HR:

Rok 2024 nadal będzie stanowił wyzwanie dla kandydatów szukających nowej pracy w branży IT. Pośród tak dużej konkurencji na rynku, wyzwaniem dla działów HR będzie dostosowanie strategii rekrutacyjnej, aby skutecznie przyciągać i zatrzymywać najbardziej wartościowych pracowników. Natomiast zadaniem kandydatów będzie z pewnością umiejętne wyróżnienie się na tle pozostałych. Duże znaczenie nadal odgrywać będzie up- i reskilling umiejętności.

Trudna sytuacja na rynku sprawia więc, że coraz więcej specjalistów zgłasza obawy przed zmianą pracy, najwięcej obaw jest po stronie niestabilności pracy przy panującej niepewności gospodarczej i geopolitycznej oraz wynikających właśnie z trudniejszego rynku pracy, a w szczególności mniejszej liczby ofert pracy.

--

Badanie zostało zrealizowane w lutym 2024 r. przez Just Join IT metodą CAWI. Wzięło w nim udział 1279 osób, z których 90 proc. pracuje w branży IT, a 10 proc. aspiruje do pracy w sektorze.

Źródło: Just Join IT

Stock Image from Depositphotos.