Trudny start kariery w IT w Polsce - liczba ofert dla juniorów spadła o 30%

Nie najlepsze wieści płyną z najnowszego raportu branżowego portalu pracy Just Join IT, zwłaszcza dla specjalistów, którzy dopiero zaczynają karierę w IT. Mimo, że w porównaniu z pierwszym półroczem 2022 roku, średnie wynagrodzenie juniorów wzrosło, to znacznie spadła liczba ofert, na które mogą aplikować.

Co ciekawe, po drugiej stronie barykady, a więc najbardziej doświadczeni seniorzy mogą jako jedyni liczyć na większą liczbę ofert - są najbardziej poszukiwanymi obecnie specjalistami, ale ich wzrost wynagrodzeń wyhamował.

Cały raport Just Join IT został sporządzony na podstawie ponad 85 000 ofert pracy, na które specjaliści IT mogli aplikować w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. To był spadek ich ogólnej liczby z analogicznym okresem roku ubiegłego o 1,75%, a jeśli chodzi o liczbę aktywnych ofert o 8,36%.

Największy udział w tych spadkach miały oferty dla juniorów, aż o prawie 27%, nieznacznie spadła liczba ofert dla midów - prawie 5,5%, a wzrosła jedynie dla seniorów - o prawie 9%.



Michał Szum, Head of Customer Success w Just Join IT, analizujący dane:

Zrobienie kariery od zera w branży IT jest coraz trudniejszym zadaniem. Czasy, w których “z lodówki” wyskakiwały komunikaty kuszące świetlaną przyszłością każdego, kto przekwalifikuje się na programistę, zdają się mijać. Rynek od początku roku przechodzi znaczące optymalizacje i studzi zapał chętnych na łatwy start oraz szybkie pieniądze w IT. Obecnie dla wielu firm kapitał i czas potrzebny na rozwój juniora to większy koszt niż zatrudnienie doświadczonego specjalisty, który dostarczy funkcjonalne rozwiązanie w krótszym terminie. Mamy więc do czynienia z przebiegunowaniem i powrotem do ścieżek sprawdzonych przed pandemią.

Twórcy raportu oceniają też, iż spadek liczby ofert dla początkujących wynika ze wzrostu popularności narzędzi AI.



Nadal największa liczba ofert kierowana jest do specjalistów od JavaScript - 10 362 ofert, na dalszych miejscach znalazły się Java (8898), DevOps (6814), Data (5985) oraz .NET (5763). Jednak porównując z pierwszym półroczem 2022 roku, w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku największy wzrost liczby ogłoszeń miało miejsce w kategorii Analytics - ponad 50% więcej, a największy ich spadek w kategorii Ruby - prawie 50%.

Przechodząc już do najciekawszych danych, a więc zarobków w branży IT. Juniorzy mogli liczyć na wzrost wynagrodzeń o prawie 15% przy umowach B2B i podobny wzrost przy umowach o pracę. Midowie z kolei odpowiednio o 7,5% i 3,3%, a seniorzy spadek o 0,09% przy B2B i niewielki wzrost przy umowach o pracę - 1,6%.



Michał Szum, Head of Customer Success w Just Join IT:

Wzrost stawek juniorskich potwierdza tezę, że próg wejścia jest dla nich wyższy, bowiem za większymi wynagrodzeniami stoją też większe wymagania. Jednak uśredniony wzrost na poziomie blisko 15% na umowie B2B to i tak dobra informacja dla wszystkich juniorów, bowiem w dużej części rekompensuje to inflację, co nie dotyczy osób z większym doświadczeniem, szukających nowych wyzwań.

Najlepiej płatnymi specjalizacjami w pierwszym półroczy były Architecture, Go, Security i Mobile, gdzie zarobki w zależności od doświadczenia kształtowały się w granicach od 20 750 do nawet 30 000 PLN netto - na umowach B2B. Na zarobki powyżej 25 tys. zł netto mogą też liczyć starsi specjaliści od danych, systemów ERP, DevOpsi, programiści Java oraz eksperci cyberbezpieczeństwa.

Źródło: Just Join IT

Stock Image from Depositphotos.