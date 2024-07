Internet mobilny z limitem 100 GB - gdzie najtaniej?

T-Mobile, co jakiś czas (już od kilku lat), udostępnia w swojej ofercie na internet mobilny z limitem 100 GB, obniżkę na cały okres umowy w wysokości 50% - do zaledwie 20 zł miesięcznie. Dziś postanowiłem sprawdzić, na ile to konkurencyjna oferta na rynku.

Jedynym warunkiem skorzystania z tego pakietu w obniżonej cenie, to zakup online. Wówczas, za abonament na internet mobilny z limitem 100 GB, zapłacimy tyle, co za pakiet z limitem 40 GB.



Dla kogo taki pakiet? Cóż, ze swojego kilkuletniego doświadczenia korzystania z internetu mobilnego w domu mogę powiedzieć, iż taki limit w zupełności wystarczy do codziennego korzystania z internetu w smartfonie i laptopie dla jednej osoby (pracowałem zdalnie). Włączając to oglądanie filmów i seriali, ale oczywiście bez grania online czy pobierania dużych plików.

Ile kosztuje taki pakiet z limitem 100 GB u pozostałych operatorów? Sprawdźmy abonamenty, oferty na kartę i subskrypcje.

Internet mobilny w Lajt Mobile (abonament - zasięg Plus)

W Lajt Mobile, z takiego pakietu możemy skorzystać w abonamencie, ale z miesięcznym okresem wypowiedzenia - to istotna kwestia dla osób, które potrzebują internetu mobilnego w wynajmowanym mieszkaniu czy w oczekiwaniu na rychłe podłączenie do internetu stacjonarnego.

Kosztuje on jednak 40 zł miesięcznie - czyli standardowa cena w T-Mobile bez rzeczonej promocji z tym, że mamy tu dodatkowy pakiet 200 GB do wykorzystania w nocy. Przy da się do aktualizacji czy pobierania większych plików.

Co ważne z tymi nocnymi pakietami, dostępne są tylko do momentu wyczerpania pakietu głównego - jak przekroczymy dzienny limit 100 GB, nocny pakiet nie jest już dostępny.

Internet mobilny w Klucz Mobile (oferta na kartę - zasięg Plus)

Identyczny pakiet dostępny jest w Klucz Mobile, ale kosztuje on już 50 zł miesięcznie - tutaj dokładnie opisany jest już na stronie mechanizm działania nocnego pakietu 200 GB.

Internet mobilny w Mobile Vikings (oferta na kartę - zasięg Play)

W Mobile Vikings, internet mobilny na kartę z limitem 100 GB kosztuje 40 zł miesięcznie, czyli podobnie jak w Lajt Mobile i w standardowej ofercie T-Mobile.

Internet mobilny w Nju Mobile (abonament - zasięg Orange)

Najbardziej konkurencyjną ofertę do promocji w abonamencie T-Mobile, ma Nju Mobile. Płacimy tu wprawdzie za limit 100 GB prawie 10 zł więcej miesięcznie, ale po pół roku limit ten rośnie do 200 GB, po roku do 250 GB, a po dwóch latach do 300 GB.

W abonamencie T-Mobile po dwóch latach, może być ciężko przedłużyć umowę na tych samych warunkach (100 GB za 20 zł), a w przypadku przejścia na umowę na czas nieokreślony, miesięczny abonament rośnie każdego roku o 10 zł.

Internet mobilny w Otvarta (abonament - zasięg Plus)

W abonamencie Otvarta, internet mobilny z limitem 100 GB + 200 GB w nocy kosztuje 34,99 zł, a więc coś pośrodku między Nju Mobile a pozostałymi ofertami w cenie 40 zł.

Internet mobilny w Premium Mobile (abonament - zasięg Plus)

Na koniec został abonament w Premium Mobile, gdzie z powrotem zbliżamy się do kwoty 40 zł. U tego operatora za limit 100 GB zapłacimy 39,90 zł miesięcznie.

Tak więc okazuje się, że w abonamencie T-Mobile aktualnie to najtańszy pakiet internetu mobilnego z limitem 100 GB. Pamiętajmy jednak, iż w odróżnieniu od wszystkich wymienionych wyżej ofert, w T-Mobile podpisujemy umowę na 2 lata, więc warto z niej skorzystać, jeśli mamy pewność, że na taki okres będzie on nam potrzebny.

