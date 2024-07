Oferty do telefonu z płatnością rok z góry. Ile można zaoszczędzić?

Można się jednak i przed tym zabezpieczyć, wykupując daną ofertę na rok z góry, czyli na połowę okresu gwarancji niezmienności w ofercie, na którą mogą liczyć osoby wykupujące na 2 lata abonamenty.

Takich ofert mamy już cztery na naszym rynku. Przyjrzyjmy się im dokładnie.

Fonia Mobile na rok z góry

Zaczynamy alfabetycznie od Fonia Mobile, która ma w ofercie trzy pakiety za 15 zł, 24 zł i 49 zł - przy płatności, co miesiąc. Wszystkie pakiety zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz 21 GB (4,1 GB w UE), 40 GB (5,34 GB w UE) i 100 GB (10,87 GB w UE).

Opcję płatności na rok z góry, operator ten schował w regulaminach, ale wyciągnąłem je tu dla Was:

I tak, za najtańszy pakiet za 15 zł przy płatności rok z góry, zapłacicie uśredniając 13,75 zł miesięcznie, jednak za pakiet za 24 zł i 49 zł przy opłacie rocznej, nie zastosowano żadnego rabatu. Tak więc, w tej ofercie w zasadzie możecie jedynie liczyć na niezmienność ceny przez rok.

Lycamobile na rok z góry

Lycamobile trochę zagmatwał te oszczędności w swoich wyliczeniach i gigabajtach, policzmy więc sami. Przy miesięcznej płatności za pakiet Do Wszystkich S zapłacimy 20 zł miesięcznie za 25 GB transferu danych. Przy płatności rocznej będzie to 163,20 zł, a więc uśredniając 13,60 zł za 35 GB miesięcznie - 6,40 zł mniej za 10 GB więcej.

Przy pakiecie miesięcznym Do Wszystkich M, za 25 zł dostajemy 40 GB transferu danych, a przy rocznej opcji płacimy 204 zł, a więc 17 zł za 50 GB miesięcznie - 8 zł mniej za 10 GB więcej. Z kolei za pakiet Do Wszystkich L, przy miesięcznej płatności wyjdzie nas to 35 zł za 70 GB, a roczna płatność 300 zł, da nam miesięczny koszt 25 zł za 70 GB miesięcznie - 10 zł mniej, ta sama zawartość.

Orange Flex na rok z góry

W subskrypcji Orange Flex, tylko jeden spośród trzech dostępnych pakietów można wykupić na rok. Przy miesięcznej opłacie jego koszt to 35 zł - pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz 45 GB transferu danych (8,28 GB w UE), na dwóch kartach SIM/eSIM z tym samym numerem. Do tego nielimitowany transfer danych - bez limitu prędkości za 15 zł na tydzień lub 45 zł na miesiąc.

Przy rocznej subskrypcji koszt wynosi tu 350 zł, a więc 29,17 zł miesięcznie - oszczędność nieco ponad 5 zł miesięcznie.

Orange Free na kartę na rok z góry

Został nam Orange Free na kartę za 365 zł rocznie, co daje nam 30,41 zł miesięcznie. W ramach pakietu mamy pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 2 TB transferu danych - 86,38 GB w roamingu UE, czyli 166 GB miesięcznie - 7,20 GB w roamingu UE (do wykorzystania dowolnie przez cały rok).

Podobny pakiet przy miesięcznej opłacie, kosztuje w Orange Free na kartę 45 zł miesięcznie, a więc oszczędzamy ponad 15 zł miesięcznie.

