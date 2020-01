Uwielbiam takie mini-serie HBO. Zobaczcie zwiastun „Od nowa” w gwiazdorskiej obsadzie

„Od nowa” – nowy serial HBO w gwiazdorskiej obsadzie

HBO na pewno może zaliczyć ostatni rok do udanych, a wejście w 2020 z premierą Outsidera było naprawdę solidnym początkiem. Wiemy, co HBO szykuje na 2020 rok, ale kilka tytułów było do tej pory owianych sporą tajemnicą. Między innymi projekt z udziałem Nicole Kidman i Hugh Granta, których przedstawiać nie trzeba. Dziś wiemy już, że „The Undoing” będzie w Polsce nosić tytuł „Od nowa” – jest to mini-seria bazująca na książce „Nie chciałaś wiedzieć” autorstwa Jean Hanff Korelitz. HBO zaprezentowało dziś także zwiastun serii.

Miniseria skupi się na Grace (Kidman) i Jonathanie Fraserach (Grant), których można uznać za idealną parę w idealnym miejscu w życiu – obydwoje odnoszą sukcesy. Grace pracuje jako terapeutka, która za chwilę wyda własną książkę, ale chwilę przed tym wydarzeniem jej mąż znika, a niedługo później okazuje się, że jest kimś innymi, niż sądzono. Sprawa nabiera charakteru publicznego, w świetle czego Grace będzie musiała zbudować swój świat zupełnie od nowa, ale nie tylko dla siebie, lecz także dla swojego syna, którego gra Noah Jupe.

Zwiastun „Od nowa” z Nicole Kidman i Hugh Grantem

Za miniserię odpowiada David E. Kelley (wcześniej pracował przy „Wielkich kłamstewkach”) – stworzył scenariusz i jest showrunnerem. Za kamerą stanęła Sussane Bier („Nie otwieraj oczu„, „Nocny recepcjonista”). W pozostałych rolach wystąpią: Edgar Ramirez (nominowany do nagrody Emmy za role w serialach American Crime Story: Zabójstwo Versace oraz Carlos) jako detektyw Joe Mendoza; Ismael Cruz Cordova (Berlin Station) jako Fernando Alves; Matilda De Angelis jako Elena Alves; Lily Rabe (American Horror Story) jako Sylvia Steinetz; Noma Dumezweni (Black Earth Rising) jako Haley Fitzgerald; Noah Jupe (Słodziak, Ciche miejsce) jako Henry Fraser, 12-letni syn Grace i Jonathana; Sofie Gråbøl (serial HBO Gentleman Jack) jako Catherine Stamper; oraz Donald Sutherland (wyróżniony nagrodą Emmy za rolę w filmie Obywatel X) jako Franklin Reinhardt – ojciec Grace, emerytowany finansista i kochający dziadek.

W 2019 roku swój finał miał jeden z największych hitów HBO „Gra o tron”, a najważniejszą premierą można chyba nazwać nagradzany „Czarnobyl„. W zeszłym roku doczekaliśmy się także udanego powrotu „Detektywa” (3. sezon), a także 2. sezonu „Wielkich kłamstewek”.