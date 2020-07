Nowe filmy i seriale na HBO GO – sierpień

„Artemis Fowl” to film, który miał trafić do kin, ale Disney zadecydowało o jego premierze online na platformie Disney+. Ze względu na nieobecność usługi w Polsce, wiadome było że tytuł trafi w ręce innej platformy i jest nią właśnie HBO GO. Produkcja skupia się na dwunastoletnim geniuszu, który pochodzi z rodziny o wieloletnich tradycjach przestępczych. Tytułowy bohater stanie do pojedynku z potężnymi wróżkami, które mogą odpowiadać za zniknięcie jego ojca. Premiera już 2 sierpnia. Niedługo później, bo 7 sierpnia, skompletowana zostanie saga Gwiezdnych Wojen na HBO GO, bo do oferty trafi 9. epizod pod tytułem Skywalker. Odrodzenie. Jak zakończy się walka o wolność Ruchu Oporu z Najwyższym Porządkiem wspieranym przez… no nie będę nic więcej zdradzał – może ktoś jeszcze nie zna treści ostatniego epizodu. Na HBO GO już teraz obejrzycie natomiast wszystkie poprzednie epizody, a także „Łotra 1” i „Hana Solo„.

Nowy serial z Wiedźminem! Nadchodzi The Witcher: Blood Origin od Netflix!

Na tym nie koniec nowości filmowych. Nowa animowana wersja „Rodziny Adamsów” pojawi się w usłudze 16 sierpnia, a 23 sierpnia doczekamy się premiery nowego filmu z uniwersum Obecności – na HBO GO dodany zostanie film „Annabelle wraca do domu”. Nowe Jumanji nie ma zbyt wiele wspólnego z klasykiem z Robinem Williamsem, ale filmy cieszą się sporą popularnością – od 30 sierpnia w usłudze będzie dostępne „Jumanji: Następny poziom”.

Serial dla fanów „Domu z papieru” i dużo filmów. Znamy nowości Netflix na sierpień

Wśród seriali na pewno dobrą wiadomością jest pojawienie się ostatniego 3. sezonu „Legionu”, na który czekają fani produkcji. W sierpniu zadebiutuje także kompletna nowość „Trzy dni Kondora” oparta na powieści Jamesa Grady’ego pt. Sześć dni Kondora i jej adaptacji filmowej z 1975 roku. Cały sezon pojawi się 2 sierpnia. Dodatkowo uwagę na siebie zwraca nowość HBO „Kraina Lovecrafta”, która zabiera widza w podróż przez Amerykę lat 50-tych.

Pełna lista nowości na HBO GO na sierpień 2020:

Nowe seriale na HBO GO – sierpień

Trzy dni Kondora (Condor) – serial sensacyjny podążający za młodym analitykiem CIA, który po tym jak odkrywa, że cały jego zespół został zamordowany, sam staje się celem i zostaje wystawiony na prawdziwą próbę; produkcja została oparta na powieści Jamesa Grady’ego pt. Sześć dni Kondora i jej adaptacji filmowej z 1975 roku. W serialu występują m.in.: William Hurt, Mira Sorvino oraz Brendan Fraser – premiera: 2 sierpnia, cały sezon

(Condor) – serial sensacyjny podążający za młodym analitykiem CIA, który po tym jak odkrywa, że cały jego zespół został zamordowany, sam staje się celem i zostaje wystawiony na prawdziwą próbę; produkcja została oparta na powieści Jamesa Grady’ego pt. Sześć dni Kondora i jej adaptacji filmowej z 1975 roku. W serialu występują m.in.: William Hurt, Mira Sorvino oraz Brendan Fraser – premiera: 2 sierpnia, cały sezon W domu – Finlandia (Eristyksissa (aka. At Home – Finland)) – fińska odsłona projektu W domu; antologia krótkich filmów nakręconych przez siedmiu fińskich reżyserów podczas pandemii COVID-19 – premiera: 4 sierpnia, cała antologia

Tak czy owak (Por H o por B (aka. One Way or Another) – nowy hiszpański serial HBO Europe; szalona opowieść o dwóch dziewczynach z małej hiszpańskiej miejscowości, które muszą odnaleźć się w najbardziej hipsterskiej dzielnicy Madrytu – premiera: 8 sierpnia, cały sezon

(Por H o por B (aka. One Way or Another) – nowy hiszpański serial HBO Europe; szalona opowieść o dwóch dziewczynach z małej hiszpańskiej miejscowości, które muszą odnaleźć się w najbardziej hipsterskiej dzielnicy Madrytu – premiera: 8 sierpnia, cały sezon Godność (Dignity) – nowy serial o młodym chilijskim prokuratorze federalnym, który dostaje zadanie postawienia przed sądem przywódcy tajemniczej germańskiej sekty. Produkcja inspirowana prawdziwą historią – premiera: 14 sierpnia, cały sezon

(Dignity) – nowy serial o młodym chilijskim prokuratorze federalnym, który dostaje zadanie postawienia przed sądem przywódcy tajemniczej germańskiej sekty. Produkcja inspirowana prawdziwą historią – premiera: 14 sierpnia, cały sezon Legion III – trzeci sezon serialu o pacjencie szpitala psychiatrycznego, który odkrywa w sobie nadprzyrodzone moce – premiera: 15 sierpnia, cały sezon

– trzeci sezon serialu o pacjencie szpitala psychiatrycznego, który odkrywa w sobie nadprzyrodzone moce – premiera: 15 sierpnia, cały sezon Kraina Lovecrafta (Lovecraft Country) – nowy serial HBO oparty na powieści Matta Ruffa o tym samym tytule, zabiera widza w podróż przez Amerykę lat 50-tych. Za produkcję odpowiadają m.in. Misha Green, J.J. Abrams oraz Jordan Peele – premiera: 17 sierpnia

Nowe odcinki seriali w sierpniu na HBO GO

Perry Mason – serial HBO; historia oparta na postaci legendarnego adwokata z powieści autorstwa Erle’a Stanleya Gardnera. Jednym z producentów serialu jest Robert Downey Jr., w roli głównej Matthew Rhys – odcinek finałowy: 10 sierpnia

Stargirl – nowy serial DC o superbohaterach tym razem w nastoletnim wydaniu. Historia licealistki Courtney Whitmore, która odkrywa o u siebie supermocne i postanawia zainspirować grupę młodych herosów do walki ze złoczyńcami z przeszłości – odcinek finałowy: 11 sierpnia

Doom Patrol II – drugi sezon serialu przedstawiającego perypetie nietypowej grupy superbohaterów: Doom Patrol – odcinek finałowy: 21 sierpnia

– drugi sezon serialu przedstawiającego perypetie nietypowej grupy superbohaterów: Doom Patrol – odcinek finałowy: 21 sierpnia Mogę cię zniszczyć (I May Destroy You) – serial HBO; historia, która w centrum stawia pytanie o granicę, jaka dzieli bycie wyzwolonym od bycia wykorzystanym. Serial opowiada o młodej kobiecie, która próbuje poskładać swoje życie na nowo, po tym jak odkrywa wydarzenia pewnej nocy. W roli głównej pomysłodawczyni Michaela Coel – odcinek finałowy: 25 sierpnia

Pokój 104 IV (Room 104 IV) – czwarty sezon oryginalnej opowieści o typowym amerykańskim pokoju hotelowym i jego co noc zmieniających się, nietypowych gościach; antologia stworzona przez braci Jaya i Marka Duplassów

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII (Last Week Tonight with John Oliver VII) – siódmy sezon programu Johna Olivera – jednej z najzabawniejszych osobowości telewizyjnych, który prezentuje w programie swój własny punkt widzenia na wiele społecznych, politycznych i egzystencjalnych kwestii – nowe odcinki w poniedziałki po godzinie 20:00

Nowe filmy w sierpniu na HBO GO

Artemis Fowl – dwunastoletni geniusz pochodzący z rodziny o długich przestępczych tradycjach, Artemis Fowl, zostaje wciągnięty w sam środek groźnej wojny z potężnymi wróżkami, które mogą stać za zniknięciem jego ojca; nowy film przygodowy Disneya – premiera: 2 sierpnia

– dwunastoletni geniusz pochodzący z rodziny o długich przestępczych tradycjach, Artemis Fowl, zostaje wciągnięty w sam środek groźnej wojny z potężnymi wróżkami, które mogą stać za zniknięciem jego ojca; nowy film przygodowy Disneya – premiera: 2 sierpnia Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie (Star Wars: The Rise of Skywalker) – finałowa część sagi. Członkowie Ruchu Oporu muszą skonfrontować się ze swoją przeszłością i ponownie stawiają czoła Najwyższemu Porządkowi – premiera: 7 sierpnia

(Star Wars: The Rise of Skywalker) – finałowa część sagi. Członkowie Ruchu Oporu muszą skonfrontować się ze swoją przeszłością i ponownie stawiają czoła Najwyższemu Porządkowi – premiera: 7 sierpnia Rodzina Addamsów (The Addams Family (2019)) – po latach życia na uboczu rodzina Addamsów postanawia nagle skonfrontować się ze światem zewnętrznym. Lubiana przez wielu mroczna familia powraca w filmie animowanym – premiera: 16 sierpnia

Annabelle wraca do domu (Annabelle Comes Home) – diaboliczna i żądna krwi lalka Annabelle powraca w poszukiwaniu nowych ofiar. Kontynuacja kinowego hitu (premiera 23 sierpnia, HBO)

Sekcja rytmiczna (The Rhythm Section) – Blake Lively jako pogrążona w żałobie kobieta, która pragnie pomścić śmierć swoich najbliższych, którzy zginęli w nieprzypadkowej katastrofie lotniczej – premiera: 23 sierpnia

(The Rhythm Section) – Blake Lively jako pogrążona w żałobie kobieta, która pragnie pomścić śmierć swoich najbliższych, którzy zginęli w nieprzypadkowej katastrofie lotniczej – premiera: 23 sierpnia Twój Simon (Love, Simon) – ukrywający swoją tożsamość seksualną nastolatek szuka akceptacji i miłości; zabawna i szczera opowieścią o młodzieńczym zauroczeniu, dojrzewaniu i poszukiwaniu siebie – premiera: 23 sierpnia

(Love, Simon) – ukrywający swoją tożsamość seksualną nastolatek szuka akceptacji i miłości; zabawna i szczera opowieścią o młodzieńczym zauroczeniu, dojrzewaniu i poszukiwaniu siebie – premiera: 23 sierpnia Jumanji: Następny poziom (Jumanji: The Next Level) – grany przez Dwayne’a Johnsona bohater i grupa jego przyjaciół powracają, aby po raz kolejny wziąć udział w grze Jumanji. Kontynuacja kasowego hitu – premiera: 30 sierpnia

Animacje, bajki, dla najmłodszych – sierpień 2020 na HBO GO

Grizzy i lemingi II – drugi sezon francuskiego serialu animowanego o misiu o imieniu Grizzy oraz uwielbiających zabawę lemingach – premiera: 7 sierpnia, cały sezon

– drugi sezon francuskiego serialu animowanego o misiu o imieniu Grizzy oraz uwielbiających zabawę lemingach – premiera: 7 sierpnia, cały sezon Rodzina Hapciów I oraz II – dwa sezony serialu animowanego opowiadającego o rodzinie hipopotamów, które żyją w europejskim parku safari. Pełne szalonych przygód życie bohaterów zaczyna się wtedy, gdy ostatni zwiedzający opuszczają bramy parku – premiera: 14 sierpnia – sezon pierwszy, w całości; 28 sierpnia – sezon drugi, w całości

– dwa sezony serialu animowanego opowiadającego o rodzinie hipopotamów, które żyją w europejskim parku safari. Pełne szalonych przygód życie bohaterów zaczyna się wtedy, gdy ostatni zwiedzający opuszczają bramy parku – premiera: 14 sierpnia – sezon pierwszy, w całości; 28 sierpnia – sezon drugi, w całości Seria krótkometrażowych animacji o przygodach bohaterów z uniwersum Marvela w świecie LEGO: LEGO Marvel Spider-Man: Wkręcony w Venoma, LEGO Marvel Super Bohaterowie: Avengers znowu zjednoczeni, LEGO Marvel Super Bohaterowie: Czarna Pantera: Wakanda ma kłopoty, LEGO Marvel Super Bohaterowie: Strażnicy Galaktyki: Nikczemny plan Thanosa, LEGO Marvel Super Bohaterowie: Doładowani na maksa – premiera: 28 sierpnia, wszystkie wymienione tytuły

Filmy i seriale dokumentalne – sierpień 2020 na HBO GO

Obsesja zbrodni (I’ll Be Gone in the Dark) – serial dokumentalny HBO w reżyserii dwukrotnie nominowanej do Oscara i nagrodzonej Emmy Liz Garbus; produkcja jest ekranizacją bestsellerowej książki Michelle McNamary o tym samym tytule. Jest to zapis śledztwa dziennikarskiego prowadzonego w sprawie brutalnego seryjnego gwałciciela i mordercy – odcinek finałowy: 3 sierpnia

Axios III – kolejne odcinki trzeciego sezonu serialu dokumentalnego HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat.

– kolejne odcinki trzeciego sezonu serialu dokumentalnego HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat. Bagno (The Swamp) – film dokumentalny przedstawiający punkt widzenia trzech republikańskich kongresmenów – Matta Gaetza, Thomasa Massie’a oraz Kena Bucka, na zapowiedzi prezydenta o „osuszeniu waszyngtońskiego bagna”. Obraz pozwala zajrzeć za kulisy polityki prowadzonej w Waszyngtonie – premiera: 5 sierpnia

Taniec serca – historia baletu Fortepian (The Heart Dances – The Journey of the Piano: The Ballet) – obraz dokumentujący próby czeskich artystów, którzy podjęli się adaptacji filmu Jane Campion pt. Fortepian w balet. Słynny choreograf Jiří Bubeníček wraz bratem bliźniakiem Otto podjęli się tego zadana w 2015 roku – premiera: 20 sierpnia

(The Heart Dances – The Journey of the Piano: The Ballet) – obraz dokumentujący próby czeskich artystów, którzy podjęli się adaptacji filmu Jane Campion pt. Fortepian w balet. Słynny choreograf Jiří Bubeníček wraz bratem bliźniakiem Otto podjęli się tego zadana w 2015 roku – premiera: 20 sierpnia Przysięga (The Vow) – serial dokumentalny HBO przedstawiający historię organizacji NXIVM, której założyciel i kilku członków zostało oskarżonych o handel ludźmi i wymuszenia haraczy – premiera 24 sierpnia

Sierpień 2020 na HBO GO dzień po dniu:

1 sierpnia

Pokój 104 IV, odc. 2

Ash kontra Martwe Zło, odc. 1-10 (cały sezon – powrót)

Ash kontra Martwe Zło II, odc. 1-10 (cały sezon – powrót)

Ash kontra Martwe Zło III, odc. 1-10 (cały sezon – powrót)

Odległa kraina

Final Fantasy: Wojna dusz

2 sierpnia

Trzy dni Kondora, odc. 1-10 (cały sezon)

Artemis Fowl

Żyć, śpiewać

Cień

3 sierpnia

Perry Mason, odc. 7

Obsesja zbrodni, odc. 6

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 20

Quiz Show

4 sierpnia

W domu (Finlandia), odc. 1-7 (cała antologia)

Mogę cię zniszczyć, odc. 9

Stargirl, odc. 12

5 sierpnia

Bagno

6 sierpnia

Axios III, odc. 10

Zły chłopak z sąsiedztwa

7 sierpnia

Doom Patrol II, odc. 7

Grizzy i lemingi II, odc. 1- 78 (cały sezon)

Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie

Kot w ścianie

Dom umarłych

Na planie

8 sierpnia

Tak czy owak, odc. 1-10 (cały sezon)

Pokój 104 IV, odc. 3

Spółka rodzinna

9 sierpnia

Słodziak

Pójdę tam, gdzie ty

10 sierpnia

Perry Mason, odc. 8

Młot

11 sierpnia

Mogę cię zniszczyć, odc. 10

Stargirl, odc. 13

13 sierpnia

Zła korepetytorka

14 sierpnia

Godność, odc. 1-8 (cały sezon)

Doom Patrol II, odc. 8

Rodzina Hapciów, odc. 1-20 (cały sezon)

Korpoludki

Na planie

15 sierpnia

Legion III, odc. 1-8 (cały sezon)

Pokój 104 IV, odc. 4

Niewidoczne życie sióstr Gusmao

16 sierpnia

Rodzina Addamsów

Bloodshot

Między morzem a oceanem

17 sierpnia

Kraina Lovecrafta, odc. 1

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 21

Idąc na południe

18 sierpnia

Mogę cię zniszczyć, odc. 11

20 sierpnia

Axios III, odc. 11

Taniec serca – historia baletu Fortepian

Pałac idealny

21 sierpnia

Doom Patrol II, odc. 9

Na planie

Kiss kiss bang bang

22 sierpnia

Pokój 104 IV, odc. 5

Goldie

23 sierpnia

Annabelle wraca do domu

Twój Simon

Sekcja rytmiczna

24 sierpnia

Przysięga, odc. 1

Kraina Lovecrafta, odc. 2

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 22

O czym szumią wierzby

25 sierpnia

Mogę cię zniszczyć, odc. 12

26 sierpnia

Drew Michael

27 sierpnia

Wredne dziewczyny

28 sierpnia

Rodzina Hapciów II, odc. 1-49 (cały sezon)

LEGO Marvel Spider-Man: Wkręcony w Venoma

LEGO Marvel Super Bohaterowie: Avengers znowu zjednoczeni

LEGO Marvel Super Bohaterowie: Czarna Pantera: Wakanda ma kłopoty

LEGO Marvel Super Bohaterowie: Strażnicy Galaktyki: Nikczemny plan Thanosa

LEGO Marvel Super Bohaterowie: Doładowani na maksa

Na planie

29 sierpnia

Pokój 104 IV, odc. 6

Curiosa. Sztuka uwodzenia

Podwodne życie ze Stevem Zissou

Życie

30 sierpnia

Jumanji: Następny poziom

Nieśmiertelny

Ziemia Noego

31 sierpnia

Kraina Lovecrafta, odc. 3

Przysięga, odc. 2

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 23