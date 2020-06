Najlepsze seriale czy najlepszy rok do ich oglądania?

Każdego roku pojawiają się naprawdę dobre seriale i nie inaczej jest tym razem, choć część premier odbyła się w iście wyjątkowych okolicznościach. W czasie społecznej izolacji część stacji telewizyjnych wstrzymała emisję nowych odcinków seriali, być może część nowości w ogóle nie została nawet ogłoszona, przez co pojawiły się komentarze, że nie będzie co oglądać. Nic bardziej mylnego. Nie brakowało jednak nowości, które debiutowały online, dzięki czemu widzowie nie mogli narzekać na nudę – serwisy VOD przechodziły oblężenie użytkowników. Poniższa lista zawiera wybrane przez nas tytuły zebrane razem jako warte do nadrobienia, jeśli jeszcze ich nie widzieliście. Oto najlepsze seriale 2020 roku dotychczas – wpis będzie aktualizowany. Kolejne udane premiery będą dodawane w przyszłości w oparciu o nasze opinie, ale będziemy też uwzględniać najlepiej oceniane seriale.

Najlepsze seriale komediowe – nasze typy

Siły kosmiczne

Przeczytaj recenzję serialu „Siły kosmiczne”.

Powrót na mały ekran Steve’a Carella oraz Grega Danielsa do wspólnego projektu – wcześniej pracowali razem przy „The Office”. Tym razem dołączył do nich John Malkovich i zespół nieznanych szerzej aktorów, którzy tworzą obsadę serialu komediowego Netfliksa. Obecność serialu w zestawieniu podyktowana jest zaskakująco dobrym przyjęciem tytułu przez widzów. Od siebie dodam, że spodziewałem się czegoś nieco innego.

Najlepsze seriale sci-fi i fantasy – nasze typy

Locke & Key

Przeczytaj recenzję Locke & Key

Czy Netflix szuka swojego drugiego „Stranger Things”? Niewykluczone, a „Locke & Key” ma szansę skutecznie uzupełnić ofertę serwisu. Nakręcony na podstawie komiksu serial to dość lekka rozrywka, ale tajemnicze wydarzenia w dawnym domu zmarłego ojca trójki dzieci i męża zdezorientowanej żony mogą sprawić, że ich życie znacząco się odmieni.

Devs

Przeczytaj recenzję serialu Devs.

Codziennie poruszamy tematy związane z rozwojem sztucznej inteligencji i firm technologicznych, dlatego serial opowiadający o losach takiego giganta mógłby być naprawdę czymś interesującym. I jest! „Devs” nie skupia się jednak tylko i wyłącznie na technologii, ale zadaje też ważne pytania odnośnie nieprzekraczalnych przez ludzi granic oraz wprowadza psychologiczne rozterki. To chyba jedna z największych tegorocznych niespodzianek serialowych. Cały sezon do obejrzenia na HBO GO.

Homecoming (2. sezon)

Przeczytaj recenzję Homecoming 2. sezon

Jeden z najlepszych seriali Amazonu wrócił w tym roku z 2. sezonem i taka kontynuacja wątków powinna przynieść widzom satysfakcję. Ponownie nakręcono go w charakterystyczny sposób, dzięki czemu wytworzono specyficzną atmosferę, którą podkręcają kultowe kompozycje z innych ścieżek muzycznych z filmów. Do obejrzenia jednym tchem. Najlepiej całość.

Dark (3. sezon)

Przeczytaj recenzję Dark 3. sezon

Niemiecki serial oryginalny Netfliksa kończy się z 3. sezonem i dzięki przedpremierowej recenzji bez spoilerów możemy śmiało dopisać ten tytuł do najlepszych seriali 2020 roku. Zamknięta trylogia opowiadająca o mieszkańcach miasteczka Winden oraz podróżach w czasie i przestrzeni zasysa i nie pozwala się wyrwać dopóki nie poznamy wyjaśnienia tego, co właśnie ujrzeliśmy. Premiera 27 czerwca na Netflix.

Najlepsze seriale kryminalne

W obronie syna

Produkcje Apple są przez wielu niesprawiedliwie pomijane i tak jak „The Morning Show” spotkał się ze słusznym ciepłym przyjęciem, tak nie rozumiem braku popularności „Defending Jacob” z Chrisem Evansem w roli głównej. Historia serialu powstała w oparciu o książkę o tym samym tytule autorstwa Williama Landay’a. W parku zostaje znalezione ciało nastolatka, a podejrzenie pada na syna lokalnego prokuratora Andy’ego Barbera. Czy słusznie? Tę zagadkę oraz kilka innych będziemy musieli rozwiązać równo z bohaterami.

Outsider

Przeczytaj recenzję serialu Outsider.

Oparty na książce Stephena Kinga serial HBO to zamknięta opowieść o tajemnicach małego miasteczka. O morderstwie młodego chłopaka zostaje oskarżony Terry Maitland (Jason Bateman), bo wskazują na niego dowody. Ale monitoringi pokazują, że był… w dwóch miejscach jednocześnie. Jak to możliwe? Detektyw Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) zmierzy się z niezwykle trudną sprawą, jednocześnie starając się zwalczyć własne problemy. Niepowtarzalny klimat, budowany zdjęciami i muzyką potrafi wciągnąć jak inny hit HBO „Detektyw”. Cały sezon do obejrzenia na HBO GO.

Najlepsze seriale dramatyczne

Zadzwoń do Saula (5. sezon)

Przeczytaj recenzję Zadzwon do Saula.

Spin-off „Breaking Bad” przestaje żyć w cieniu wcześniejszej produkcji. Za sprawą nowych bohaterów oraz powrotu doskonale znanych postaci „Better Call Saul” rozwija się z sezonu na sezon i zasłużenie otrzymuje wysokie noty. Bob Odenkirk bryluje i udowadnia, że jego postać zasługiwała na odrębny serial mający tyle odcinków.

Ozark (3. sezon)

Przeczytaj recenzję Ozark 3. sezon

Nie wiemy, czy w momencie produkowania 1. sezonu „Ozark” plan zakładał nakręcenie kolejnych serii i czy nowe odcinki miały przedstawiać to, co oglądamy dzisiaj, ale trzeba przyznać, że fabuła została poprowadzona znakomicie. Nowe postacie wprowadzają sporo zamętu (zasługa 3. sezonu), a główni bohaterowie mają jeszcze więcej na głowie, niż wcześniej. Wewnętrzne konflikty też nie pomagają. Jason Bateman kreuje dzieło swojego życia…?

Najlepsze seriale „made in Poland” – czy doganiamy czołówkę?

Mały Zgon, Znaki (2. sezon), W głębi lasu

Na początku roku zadebiutował serial komediowy Juliusza Machulskiego wyprodukowany dla CANAL+ pt. „Mały Zgon” opowiadający o zabawnej zamianie miejsc gangstera będącego świadkiem koronnym z lokalnym komendantem. Na antenę AXN wróciły „Znaki” z 2. sezonem, który kontynuuje wątki z premierowej serii – ta była zaskakująco dobra. Ostatnio na Netflix zadebiutował drugi polski serial „W głębi lasu” na podstawie książki Harlana Cobena.

Najlepsze seriale dokumentalne

The Last Dance

Przeczytaj recenzję The Last Dance.

Dla osób, które pamiętają lata 90. będzie to fenomenalny powrót do okresu panowania Chicago Bulls w NBA z Michaelem Jordanem na czele. Sportowiec stał się czymś więcej niż tylko najlepszym zawodnikiem na świecie, a dokument ESPN „Ostatni taniec” zabiera nas za kulisy czasów jego dorastania, zdobywania popularności oraz dzisiejszych wspominek rozgrywek sprzed dekad. Rewelacyjna realizacja, archiwalne zdjęcia i tempo, jakiego inne seriale mogłyby temu dokumentowi pozazdrościć sprawiają, że „The Last Dance” zobaczyć po prostu trzeba.

McMillions

Przeczytaj recenzję dokumentu McMillions

Dokument HBO opowiadający o arcyciekawym przekręcie zorganizowanym w USA w ramach loterii McDonald’s. Wyprowadzane były z niej miliony dolarów, podczas gdy sądzono, że nagrody trafiają do losowych zwycięzców. Świetna narracja, inscenizacje przedstawiające wydarzenia z przeszłości, a także kilkuodcinkowy format wciągają w tę zakręconą historię.