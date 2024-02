Tu reklam jeszcze nie było. Użytkownicy będą wściekli

NVIDIA zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu, w jej usłudze strumieniowania gier z chmury pojawią się reklamy. Wszystko po to, by utrzymać darmowy abonament GeForce NOW

Chyba nikogo już nie dziwi, że platformy VOD wprowadzają w swoich najtańszych abonamentach reklamy, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Max (HBO Max). W każdej z nich, na wybranych rynkach, dostępny jest plan, który w zamian za stosunkowo niewielką cenę przerywa filmy i seriale kilkunastosekundowymi spotami. Jednak reklam w usłudze grania w chmurze chyba nikt się nie spodziewał – a przynajmniej ja się nie spodziewałem. NVIDIA jednak mnie zaskoczyła i potwierdziła właśnie, że w ramach GeForce NOW pojawiać się będą reklamy, w momencie, w którym gracze będą czekali na wolny slot na grę.

Oznacza to więc, że reklamy pojawiać się będą wyłącznie w ramach bezpłatnego planu, który oferuje dostęp do serwerów wyposażonych w komputery klasy podstawowej, standardowy dostęp do serwerów gamingowych z kolejkami oraz sesje o długości 1 godziny. Reklamy zaczną pojawiać się już jutro, co potwierdzają przedstawiciele NVIDIA w komunikacie przesłanym do redakcji The Verge. Czytamy w nim, że użytkownicy NVIDIA GeForce NOW korzystający z bezpłatnego planu będą informowani o reklamach jeszcze dzisiaj – na dzień przed wprowadzeniem ich życie. Według zapewnień firmy, zyski z reklam mają przełożyć się na lepsze działanie usługi i, co najciekawsze, zmniejszenie kolejek. Prawdopodobnie przez zwiększenie liczby slotów i komputerów w sieci, które będą umożliwiały strumieniowanie gier do większej grupy graczy.

Bezpłatny plan GeForce NOW z reklamami. Jak żyć?

Jak pozbyć się reklam? Jedynym dostępnym tradycyjnym sposobem jest skorzystanie z płatnego abonamentu: Priority lub Ultimate. Plan Priority kosztuje 49 zł miesięcznie lub 249 zł na pół roku, natomiast plan Ultimate to koszt 99 zł miesięcznie lub 490 zł na pół roku. Pierwszy z nich oferuje dostęp do komputerów klasy premium oferujących rozdzielczość do 1080p oraz technologię RTX i 6-godzinnymi sesjami oraz Ultimate z komputerami wyposażonymi w najmocniejsze karty z serii GeForce RTX 4080, rozdzielczością do 4K, 120 FPS i 8-godzinnymi sesjami.

Ci, którzy zdecydują się na najdroższy plan będą mogli w pełni korzystać z dobrodziejstw kart RTX 4080 - od architektury Ada Lovelace, która przekłada się na ogromny skok zarówno w zakresie wydajności sprzętu, jak i jakości grafiki za sprawą sztucznej inteligencji, po ray tracing, DLSS 3 i mniejszą latencję dzięki zastosowaniu technologii Reflex, która wspólnie z pozostałymi rozwiązaniami nie tylko dostarcza niesamowitych wrażeń wizualnych, ale oferuje przewagę w rozgrywce, kiedy o wygranej decyduje każda milisekunda.

Na początku roku NVIDIA zapowiedziała również wprowadzenie nowego sposobu na dostęp do grania w chmurze. To dwie przepustki jednodniowe pozwalające na dostęp do jednego z dwóch wariantów abonamentów przez 24 godziny. Przepustka Priority to dostęp do komputera klasy premium, priorytetowy dostęp do serwerów premium z nieprzerwaną rozgrywką przez 24 godziny oraz rozdzielczości do 1080p i do 60 klatek na sekundę. Przepustka Ultimate to komputery wyposażone w karty graficzne GeForce RTX 4080, rozdzielczość do 4K oraz do 120 klatek na sekundę