Ile wspólnego ma GTA 6 z PS5 Pro? Więcej, niż może się wydawać!

PS5 Pro jeszcze w tym roku? Tak twierdzą insiderzy

To, że japoński gigant planuje wydać ulepszoną wersję PlayStation 5, wydawało się niemal pewnikiem — a od samego początku wszyscy insiderzy to potwierdzają. Wygląda na to, że mocniejszy wariant konsoli obecnej generacji od Sony pojawi się jeszcze w tym roku.

Źródło: Sony

Insiderzy branżowi twierdzą, że PS5 Pro zadebiutuje w drugiej połowie tego roku. Ma to być odpowiedzią na prognozy związane z obniżeniem sprzedaży PS5; i chociaż „zwykłe” PlayStation 5 nie jest wcale konsolą przestarzałą, to jest trochę rzeczy do ulepszenia. Okazuje się jednak, że może mieć to spore powiązanie z premierą nadchodzącego hitu Rockstar Games. Serkan Toto, dyrektor generalny Kantan Games, komentuje plany Sony w następujący sposób:

Wydaje się, że w branży gier panuje powszechna zgoda co do tego, że Sony rzeczywiście przygotowuje premierę PS5 Pro na drugą połowę 2024 roku. Sony bedzie chciało mieć pewność, że ma świetny sprzęt w momencie, w którym GTA 6 pojawi się w 2025 roku. Premiera gry bedzie strzałem w dziesiątkę dla całej branży gier.

Źródło: Depositphotos

Sony chce mieć lepszy sprzęt na premierę GTA 6?

W temacie samej premiery GTA 6 pojawia się coraz więcej sprzecznych głosów — do niedawna wydawało się, że premiera w pierwszym kwartale 2025 roku jest pewna, lecz w ostatnim czasie okazało się, że możliwe, iż będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość. Tak czy siak, GTA 6 zbliża się wielkimi krokami; i jakże wyczekiwana kontynuacja wspaniałego GTA 5 (które ma już ponad 10 lat!) pojawi się w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.

Wiemy za to na pewno, że początkowo GTA 6 pojawi się wyłącznie na konsolach. Wiemy również, zgodnie z dokumentami podanymi przez Microsoft, że Xbox Series X doczeka się odświeżenia (dostając między innymi owalny kształt), ale bez specjalnego boostu jeśli chodzi o moc konsoli. To wszystko sugeruje więc, że w dniu premiery Grand Theft Auto VI, najlepszym możliwym wyjściem będzie zagranie w tę produkcję właśnie na PlayStation 5 Pro.

Rockstar dąży do perfekcji — a PS5 Pro może ją zapewnić

Do tego pamiętajmy, że niedawno Take-Two Interactive zorganizowało konferencję, na której pojawił się segment pytań i odpowiedzi. Nikogo chyba nie dziwi fakt, że podczas tego Q&A padło pytanie o dokładną datę premiery Grand Theft Auto VI. Oto, co odpowiedział Strauss Zelnick:

Dążymy do perfekcji. Zatem, kiedy poczujemy, że zoptymalizowaliśmy grę do aż tak wysokiego poziomu, wtedy zdecydujemy się na premierę [gry].

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że „szóstka” przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.

Źródło: CNBC

Grafika wyróżniająca: Sony