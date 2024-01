Sukces Netflixa przeraża i nie pozostawia złudzeń. Przyszłość VOD tkwi w reklamach

Kiedy Netflix wypowiedział wojnę współdzieleniu kont i zapowiedział plan z reklamami, to sam nie wierzyłem, że to ma szansę się udać. Kilka miesięcy po wprowadzeniu zmian firma jednoznacznie udowodniła, że doskonale wie co robi. Bo choć było kilka rynków na których użytkownicy się zbuntowali — to były one stosunkowo nieistotne dla giganta VOD. Tam gdzie to naprawdę istotne, czyli w Stanach Zjednoczonych, ruch ten okazał się strzałem w dziesiątkę.

Netflix bije rekordy. Na całym świecie firma ma już 23 miliony aktywnych użytkowników

Płać więcej jeśli chcesz współdzielić, baw się w kotka i myszkę albo... płać mniej i oglądaj reklamy. Takie opcje postawił przed użytkownikami Netflix — i jak udowodnił: doskonale wie co robi.

Amy Reinhard, stojąca na czele działu reklamowego firmy, podczas odbywającego się w ramach CES 2024 wydarzenia Variety Entertainment Summit przyznała, że firma ma już ponad 23 miliony użytkowników na całym świecie. Biorąc pod uwagę fakt, że według danych publikowanych w listopadzie było ich wówczas "tylko" 15 milionów — mowa tutaj o ogromnym wzroście.

Dowiedzieliśmy się też, że 30% wszystkich nowych kont z 12 krajów gdzie dostępne są plany z reklamami wybiera... właśnie je. To nie pozostawia złudzeń co do tego, że plan z reklamami okazał się absolutnym hitem, a konkurencja podążająca śladami Netfliksa podjęła dobrą decyzję.

Amy Reinhard przyznała też, że ich użytkownicy należą do niezwykle zaangażowanych — 85% z ich klientów spędza z platformą ponad dwie godziny dziennie.