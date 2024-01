Grasz mało i nie chcesz dużo płacić? Ta oferta jest dla ciebie

GeForce NOW to prężnie rozwijająca się usługa grania w chmurze, która nie wymaga dostępu do najmocniejszego na rynku komputera wyposażonego w najlepsze podzespoły i drogie karty graficzne. Wystarczy szybki dostęp do internetu, opcjonalny kontroler i jeden z dostępnych abonamentów: Priority lub Ultimate. Nie chcecie płacić miesięcznego lub półrocznego abonamentu? Wkrótce NVIDIA zaoferuje jednodniowe przepustki.

Już na początku przyszłego miesiąca do oferty GeForce NOW zawitają dwie przepustki jednodniowe pozwalające na dostęp do jednego z dwóch wariantów abonamentów przez 24 godziny. Przepustka Priority to dostęp do komputera klasy premium, priorytetowy dostęp do serwerów premium z nieprzerwaną rozgrywką przez 24 godziny oraz rozdzielczości do 1080p i do 60 klatek na sekundę. Przepustka Ultimate to komputery wyposażone w karty graficzne GeForce RTX 4080, rozdzielczość do 4K oraz do 120 klatek na sekundę. Na ten moment nie znamy polskich cen nowych przepustek jednodniowych. W Stanach Zjednoczonych Prority Pass kosztuje 3,99 dolarów, natomiast Ultimate Pass to 7,99 dolarów. 24 godzinny dostęp do GeForce NOW startuje w momencie złożenia zamówienia.

GeForce NOW w nowym roku. Przepustki jednodniowe i jeszcze więcej gier

Jednak to dopiero początek nowości, jakie zmierzają do usługi grania w chmurze od NVIDIA. Firma rozszerza współpracę z Activision Blizzard, które kilka miesięcy temu trafiło pod skrzydła Microsoftu. Efektem jest rozbudowanie katalogu gier twórców Call of Duty czy Diablo. Już w listopadzie ubiegłego roku do GeForce NOW zawitało Call of Duty: Modern Warfare 3. Wkrótce zawita także Overwatch 2 oraz... Diablo IV. Innym, cieszącym się ogromną popularnością tytułem, który trafi do usługi jest Honkai: Star Rail.

Ale to jeszcze nie koniec zapowiedzi NVIDIA związanych z grami! Gracze, którzy posiadają komputery z kartami graficznymi z serii RTX docenią fakt, że coraz więcej tytułów wspierać będzie rozwiązania oferowane przez tę firmę. Na CES 2024 zapowiedziano, że już wkrótce 14 nowych gier zyska wsparcie dla technologii RT, czy DLLS 3. Rozwiązania RTX trafią m.in. do Horizon Forbidden West, Pax Dei, Diablo IV, Dragon's Dogma 2, Half-Life 2 RTX Remix Project, Layers of Fear, Gray Zone Warfare, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Like a Dragon: Infinite Wealth, NAKWON: LAST PARADISE, Pax Dei, Starminer, czy THRONE AND LIBERTY. To już ponad 500 gier obsługujących technologie dostarczane przez NVIDIA, a w tym roku będzie ich znacznie więcej.