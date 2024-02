The Sims 4 za darmo – skąd pobrać?

Od jakiegoś czasu "The Sims 4" można pobrać zupełnie za darmo! To zmiana, która z pewnością ucieszyła miliony fanów na całym świecie. Gdzie szukać "The Sims" za darmo? Skąd pobrać grę na różnych platformach? Wyjaśniamy.

"The Sims 4" od zawsze fascynowało graczy możliwością kreowania własnego wirtualnego świata. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że niemal każdy architekt-millenials zaczynał tam swoją karierę. Wprowadzenie modelu free-to-play sprawiło, że gra stała się jeszcze bardziej dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Dzięki tej rewolucji każdy może teraz zanurzyć się w wirtualnym świecie Simów bez konieczności wydawania pieniędzy. Co prawda mowa tu o podstawowym wariancie gry, która doczekała się już 15 dodatków, ale to wciąż przełom, jeśli przypomnimy sobie czasy, gdy żadna wersja tego tytułu nie była dostępna za darmo. I właśnie dlatego warto omówić to, gdzie szukać bezpłatnego wariantu "The Sims 4" na różnych platformach.

Źródło: EA

Czy można legalnie pobrać "Simsy" za darmo?

Od momentu, gdy pojawiła się informacja o możliwości pobrania "The Sims 4" za darmo, wiele osób zastanawiało się, czy taka oferta jest zgodna z prawem i czy można bezpiecznie korzystać z takiej możliwości. Odpowiedź brzmi tak!

Electronic Arts wprowadziło model free-to-play dla "The Sims 4" 18 października 2022 roku. Oznacza to, że podstawowa wersja tytułu jest udostępniana za darmo przez oficjalne platformy, takie jak m.in. EA App (dawniej Origin) dla użytkowników systemu macOS, Steam dla pecetowców oraz odpowiednie sklepy online przypisane do popularnych konsol. Dzięki temu gracze mogą legalnie i bezpiecznie pobierać grę, ciesząc się wszystkimi funkcjonalnościami "Simsów" bez obaw o naruszenie praw autorskich czy regulacji dotyczących piractwa.

Warto jednak pamiętać, że choć podstawowa wersja "The Sims 4" jest dostępna za darmo, to istnieją płatne dodatki – "Expansion packs" (15 pozycji), "Game packs" (12 pozycji) oraz 19 pakietów akcesoriów ("Stuff"), które trzeba kupować oddzielnie. Te również dostępne są za pośrednictwem oficjalnych kanałów dystrybucji.

Podsumowując, tak, można legalnie pobrać The Sims 4 za darmo, pod warunkiem korzystania z oficjalnych źródeł dystrybucji.

Gdzie pobrać "The Sims 4" na PC?

Pobranie "The Sims 4" na komputer PC jest stosunkowo proste, zwłaszcza po przejściu gry na model free-to-play. Użytkownicy komputerów mogą skorzystać z oficjalnej platformy dystrybucji gier Electronic Arts, czyli EA App, dawniej znane jako Origin. Wystarczy zainstalować aplikację na komputerze, utworzyć konto lub zalogować się, a następnie przejść do sekcji sklepu, gdzie "The Sims 4" powinno być dostępne do pobrania w wersji podstawowej. Alternatywą mogą być takie platformy jak: Epic Games lub Steam. Tam również wystarczy założyć konto i wyszukać tytuł w bibliotece dostępnych gier.

Tak prezentują się wymagania sprzętowe "The Sims 4" dla komputerów z Windowsem:

System operacyjny: Windows 10 64-bitowy.

Procesor: Intel Core i5 (4 rdzenie) / AMD Ryzen 5 lub szybszy.

Pamięć RAM: 8 GB.

Miejsce na dysku: co najmniej 50 GB

Karta graficzna: co najmniej 1 GB pamięci; zalecane karty to GeForce GTX 650 / AMD Radeon HD 7750 lub lepsza.

Spełnienie tych zalecanych wymagań sprzętowych pozwoli użytkownikom cieszyć się "The Sims 4" w pełni, zapewniając płynną rozgrywkę oraz optymalną jakość grafiki.

"The Sims 4" za darmo na Maca

Procedura pobieranie tytułu wśród użytkowników systemu macOS też jest możliwe i równie łatwe. To dziwne, ale w przypadku komputerów od Apple, domyślne narzędzie EA nie zmieniło nazwy na EA app. Tu nadal nosi ono nazwę Origin i to za pomocą tej platformy możemy wyszukać "The Sims 4" i pobrać. Procedura wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku Windowsa.

Zalecane wymagania sprzętowe prezentują się tu następująco:

System operacyjny: macOS 10.13 (High Sierra).

Procesor: Intel Core i5 (4 rdzenie) lub szybszy.

Pamięć RAM: 8 GB.

Miejsce na dysku twardym: co najmniej 50 GB

Karta graficzna: Intel HD oraz Iris z serii HD 4000 lub nowsza.

"The Sims 4" za darmo na konsolach

Gracze preferujący doświadczenie konsolowe również mogą cieszyć się "The Sims 4" bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Tytuł jest dostępny na 2 popularnych platformach – PlayStation 4 oraz Xbox One. W przypadku tej pierwszej wystarczy przejść do aplikacji PlayStation Store na konsoli i wyszukać tytuł. Analogicznie, na Xboxie będzie to oficjalne repozytorium Microsoftu (Microsoft Store).