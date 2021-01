Tego jednego inni producenci mogą się uczyć od NVIDII

Kiedy odwiedzam swoich rodziców, co jakiś czas zdarza się, że jestem proszony by „posprzątać” komputer. Wiadomo – standardowe czynności, jak czyszczenie systemu, usuwanie zbędnych plików z dysku, korekta autostartu i aktualizacja sterowników. Okazjonalnie trafia się konieczność naprawy jakiegoś software’owego konfliktu. Dzięki takim zabiegom ta siedmiotelnia maszyna wciąż działa z bardzo zadowalającą prędkością, i zapewne podziała tak jeszcze długo. Podczas ostatniego takiej operacji zauważyłem jednak coś bardzo ciekawego, na co wcześniej nie zwracałem uwagi – powiadomienie o nowych sterownikach w GeForce Experience. Niby nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że karta graficzna w komputerze moich rodziców to GTX 760. Karta, która wyszła 7 lat temu. Z ciekawości sprawdziłem, jak daleko sięga wsparcie najnowszych sterowników. W momencie pisania jest to wersja 461.40 która wyszła 26 stycznia 2021. Jak się okazuje, obejmuje ono nie tylko modele z rodziny 7xx, ale też karty z rodziny 6xx, czyli chociażby GT 630, czyli karta, która wyszła w maju 2012 roku (!).

Tak się powinno wspierać wypuszczone na rynek produkty

Widać wyraźnie, że w przypadku NVIDII tak długie wsparcie jest zamierzoną strategią biznesową. W przypadku wcześniejszych modeli kart (4xx i 5xx) wsparcie zakończyło się w 2018 r., co również daje im 7-8 lat częstego aktualizowania sterowników. Jeżeli porównamy to chociażby z producentami smartfonów, czy jakiegokolwiek innego sprzętu elektronicznego, to przepaść jest ogromna. Telefony komórkowe mają szczęście, jeżeli regularne aktualizacje bezpieczeństwa będą do nich spływać przez pierwszy rok i dostaną więcej niż jedną nową wersję systemu (2 w przypadku droższych telefonów). Są jednak urządzenia, które producent porzuca już na starcie.