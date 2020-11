Big Sur zadebiutował Na liście aktualizacji komputery z 2013 r.

Big Sur to z pewnością jeden z najważniejszych systemów operacyjnych w historii macOS. Nie tylko bowiem wprowadził on nową szatę graficzną, zbliżającą macOS do iOS i iPadOS, ale też jest to pierwszy system, który będzie działał na nowych SoC Apple, czyli sławnym już M1. Na temat samego Big Sur zostało już chyba powiedziane wszystko, co można powiedzieć. Jeżeli jesteście ciekawi, co skrywa nowy OS, zachęcam do zapoznania się z wpisem Kamila, w którym podsumowuje on najważniejsze nowości.