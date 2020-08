Samsung obiecuje 3 „generacje” wsparcia aktualizacjami dla swoich smartfonów. Nie ma się czym chwalić

Jednym z elementów regularnie pojawiającym się przy dyskusjach iPhone kontra Android jest kwestia aktualizacji i żywotności sprzętu. Dzięki specyfice systemu Apple — firma może sobie pozwolić na wieloletnie wsparcie swoich urządzeń. Bateria może nie domagać, część funkcji (ze względu na ograniczone możliwości starszych generacji smartfonów) je omija, ale nowa wersja systemu serwowana jest o tej samej porze dla wszystkich, na całym świecie. Na Androidzie sprawa jest nieco bardziej skomplikowana — i choć telefony googlowskie (kiedyś: Nexus, teraz Pixel) i OnePlusy nie narzekają, to u reszty wcale nie jest tak kolorowo. Samsung ostatnim Unpacked (tym z zapowiedziami m.in. Galaxy Note 20 i Galaxy Tab S7) pokazał że zaczyna do gry podchodzić inaczej. Efekt? Przyjaźń z Microsoftem i świetne wsparcie aplikacji mobilnych na Windowsie. Ale to jeszcze nie koniec: bo teraz do zestawu firma dokłada dłuższe wsparcie dla swoich urządzeń.