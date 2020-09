A ja tam lubię aktualizacje Windowsa…

A i tak działała przez te wszystkie lata, chociaż (teoretycznie) nie powinna.

Co więcej, po dłuższej chwili, odrobinie szczęścia i troubleshootingu, udało mi się przywrócić ją do działania. Na tych samych starych sterownikach. Mam wrażenie, że dużo frustracji wynika z faktu, że wzięliśmy za pewnik to, jak bardzo system Windows jest wyrozumiały dla urządzeń, dla których ostatnia wersja firmware to ta, którą dostały w fabryce. Przecież gdyby Windows 10 z dnia na dzień zaczął obsługiwać tylko te urządzenia, których sterowniki są napisane pod ten system, to wszystko w jednym momencie zawaliłoby się niczym domek z kart. Co ja mówię, pod system… pod instancje. Trzeba bowiem pamiętać, że

Każda półroczna aktualizacja Windowsa to właściwie nowy system

Ostatnio ten problem na swoim kanale podniósł Linus Sebastian. Bardzo powszechnym przekonaniem jest to, że Windows 10 zaprezentowany 5 lat temu i ten dzisiejszy to to samo oprogramowanie. Tymczasem, zmiany „pod maską” są tak duże, że często kolejna półroczna aktualizacja będzie dla hardware’u tym samym, co zmiana na kolejną wersję Windowsa. I tu dochodzimy do sedna tego, dlaczego ostatnio tak często słyszymy o problemach. Jeżeli lata temu korzystaliśmy z laptopa z Windowsem XP bądź Vistą, jest duża szansa, że nie zawracaliśmy sobie głowy tym, by zmienić system, kiedy tylko wyjdzie nowa wersja. Instalowało się tylko Service Packi i życie było piękne. Jeżeli decydowaliśmy się na przeskok, dużo częściej wiązało się to z zakupem nowego sprzętu, który – zgadliście – miał podzespoły z aktualnymi sterownikami. Jeżeli natomiast posiadaliśmy PC i chcieliśmy wgrać na niego nowy system, to warto pamiętać, że wtedy nowe wersje Windowsa wychodziły co 3-4 lata, a nie co pół roku, co dawało firmom, które jednak chciałyby oferować wsparcie posprzedażowe dla swoich konsumentów, więcej czasu na przygotowanie aktualizacji.