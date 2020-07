Cofnijmy się nieco w czasie. Jest rok 2014. Już sześć lat temu Google zauważyło, że wsparcie oferowane przez producentów to jakiś mało śmieszny żart. Dlatego też przedsiębiorstwo wyszło z inicjatywą, by zamiast nakładki tworzonej przez danego producenta, na telefonach oferowanych w ramach programu Android One znalazło się oprogramowanie jak najbliższe temu, co stworzyło Google. Na początku Android One został zaimplementowany w najtańszych smartfonach w Indiach, Bangladeshu i Indonezji, gdzie oznaczał przede wszystkim brak preinstalowanego bloatware’u i niższe obciążenie dla słabych procesorów. Koncept spodobał się jednak znacznej części użytkowników Androida, przez co już kilka lat później w programie zaczęły uczestniczyć także marki sprzedające globalnie – Xiaomi, Nokia, Motorola czy LG. I kiedy już się wydawało, że świat smartfonów zmierza w stronę pozbycia się raz na zawsze nakładek od producentów, w tryby programu ktoś nie tyle nasypał piachu, co nalał cementu.

Android One chwieje się w posadach

Pomimo tego, że od początku trwania programu nie słyszałem o nim złego słowa, producenci nie kwapią się, by dołączać do niego swoje smartfony. Co więcej – ci którzy już w nim uczestniczyli, wycofują się z niego rakiem. Niektórzy (jak LG) uczciwie, a niektórzy mniej, wciąż używając nazwy One dla telefonów, które z programem nie mają nic wspólnego. Faktem jest jednak, że producenci dali światu wyraźny sygnał, że nawet dwuletnie wsparcie wypuszczonego na rynek smartfonu to dla nich zbyt duży wysiłek. W związku z tym w 2020 r. (do tej pory) w programie Android One wypuszczono… 3 telefony. Oczywiście rok się jeszcze nie skończył, ale ile możemy spodziewać się do końca grudnia? 1? 2?