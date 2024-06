Nowy iPad mini jeszcze w tym roku? Apple naprawi w nim spory problem

Apple na przestrzeni ostatnich trzech lat odświeżyło kilka swoich iPadów – mieliśmy nowe wersje iPada Pro, iPada Air, a nawet podstawowego iPada, którego najnowsza generacja trafiła do sprzedaży w październiku 2022 r. Co z mini? Cisza – gigant nie zdradza żadnych szczegółów, nie ma też żadnych zapowiedzi związanych z następcą iPada mini 6. Wiele jednak wskazuje na to, że 7. generacja pojawi się jeszcze w tym roku. Co o niej wiemy?

iPad mini nowego generacji. Co się zmieni?

Najważniejszą zmianą w iPadzie mini 7. generacji w porównaniu z poprzednim modelem, ma być ta, związana z ekranem. Choć nie ma co liczyć na wyświetlacz typu OLED, tak według wszystkich dotychczasowych informacji, Apple rozwiąże problem "jelly scrolling" – efektu falującego ekranu, który widoczny jest gołym okiem przy korzystaniu z urządzenia w orientacji pionowej. Wynika to z faktu, że projektując iPada mini 6. generacji, Apple zdecydowało się przenieść kontroler odpowiedzialny za wyświetlacz w inne miejsce. Efekt – gdy iPada trzymamy poziomo, ekran przewija się płynnie. Gdy tylko obrócimy urządzenie, chcąc np. przeglądać strony internetowe pionowo, ekran faluje gdy tylko przewijamy treść. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie technologii ProMotion oferującej adaptacyjne odświeżanie do 120 Hz. Jednak Apple ma zdecydować się na inny zabieg – przywrócenie kontrolera wyświetlacza do poprzedniego ułożenia, co ma sprawić, że falowanie ekranu będzie niemal niedostrzegalne w obu ustawieniach.

Oprócz usprawnionego ekranu iPad mini 7 otrzyma także lepsze podzespoły. Mowa jest m.in. o układzie A17 Bionic, który pojawił się w zeszłorocznych iPhone'ach 15. Lepszy procesor oznacza lepsze osiągi, tym bardziej że w tym modelu pojawić się ma również 6 lub 8 GB pamięci RAM (iPad mini 6. generacji wyposażony jest w 4 GB pamięci RAM). Niestety oznacza to, że użytkownicy nie bedą mogli skorzystać ze Stage Manager. To funkcja w iPadOS 16 zarezerwowana dla iPadów z układem M1 lub nowszym. Daje ona dodatkowe możliwości związane z wielozadaniowością. Pozwala ona ustawiać dowolną wielkość okna aplikacji i w jednym widoku pokazuje wiele nakładających się okien. Niewykluczone jest jednak, że Apple zdecyduje się na umieszczenie w mini któregoś z układów z serii M – to najwyższa pora, by firma pożegnała się z układami A Bionic w swoich wszystkich iPadach (w kolejce czeka też podstawowy model tabletu).

Nowy iPad mini jeszcze w tym roku. Kiedy premiera?

Choć jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się, że odświeżenie iPada mini (oraz podstawowego iPada) nastąpi najwcześniej w 2025 r., ostatnie doniesienia przeczą tym informacjom. Apple ma wypuścić do sprzedaży małego iPada jeszcze w tym roku – i to w okolicach października, na miesiąc po premierze nowych iPhone'ów. Październik lub początek listopada to okres, w którym Apple lubiło prezentować swoje nowe komputery – w zeszłym roku pokazano MacBooka Pro z układami Apple M3, M3 Pro i M3 Max. Wydaje się więc oczywiste, że pod koniec tego roku zaprezentowane zostaną modele z M4 na pokładzie, który w zeszłym miesiącu pojawił się w najnowszych odsłonach iPada Pro.

Pytanie tylko, czy Apple będzie jeszcze zainteresowane prezentacją małego iPada w tym samym czasie. Przekonamy się za kilka miesięcy. Wcześniej, bo już 10 czerwca startuje konferencja WWDC, na której pokazane zostaną nowe wersje systemów operacyjnych dla sprzętów z logo nadgryzionego jabłka. iOS 18 ma być rewolucyjny i czerpać garściami z rozwiązań oferowanych przez Sztuczną Inteligencję. Podobnych rozwiązań możemy doczekać się w przypadku iPadOS 18. Na WWDC pokazany zostanie też macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 i visionOS 2. Czy Apple w końcu zdecyduje się udostępnić gogle Vision Pro poza Stanami Zjednoczonymi? Według najnowszych informacji nowe urządzenie trafi na inne rynki już w lipcu!