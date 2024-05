Smartfony z elastycznymi ekranami nie są niczym nowym. Prawie każdy szanujący się producent ma w swojej ofercie przynajmniej dwa modele. W tym wyścigu jak do tej pory nie bierze udziału Apple. Jak się okazuje, firma pracuje nad sprzętem z tego typu ekranem, ale nie nie jest to iPhone.

Wielu marzy o składanym iPhonie. I choć na rynku jest już całkiem sporo tego typu smartfonów, wszystkie dostępne są z systemem Android. To nie zadowala tych, którzy nie chcą zmieniać swoich przyzwyczajeń i chcieliby pozostać w ekosystemie Apple. I choć przez ostatnie lata wielokrotnie pojawiały się plotki i przecieki wskazujące, że Amerykanie rzeczywiście pracują nam sprzętem z elastycznym/składanym ekranem, tak dotyczą one zupełnie innej kategorii produktów – iPadów. Teraz pojawiły się kolejne plotki, które mówią, że Apple chciałoby wypuścić na rynek składanego MacBooka. Co o nim wiemy?

Z najnowszymi informacjami na temat przyszłych produktów Apple przychodzi Ming-chi Kuo – znany insider i analityk powołujący się na własne źródła zbliżone do fabryk i firm, z którymi amerykański gigant współpracuje. W najnowszym wpisie na swoim blogu, Kuo stwierdza, że Apple rzeczywiście pracuje nad komputerem MacBook ze składanym ekranem, jednak znalezienie odpowiedniej technologii jest bardzo skomplikowane. W dostarczeniu najlepszego wyświetlacza na rynku pozbawionego zagięcia lub w znacznym stopniu zminimalizowanym wzgórkiem/wklęśnięciem, które jest widoczne i wyczuwalne pod palcem w różnych modelach smartfonów oferujących takie wyświetlacze.

Z pomocą ma przyjść firma LG, która ma być gotowa z produkcją tego typu paneli w czwartym kwartale przyszłego roku. Mowa jest tu o dużych, 20,2-calowych ekranach, które mają być wykorzystane w nowym modelu komputera. Kuo stwierdza jednak, że niewykluczone, że Apple zdecyduje się na nieco mniejszą matrycę – o przekątnej 18,8 cala. Podyktowane ma to być kwestiami ceny takiego komputera. Według analityka, MacBook z elastycznym ekranem, ma być dostępny w cenie zbliżonej do Apple Vision Pro. Gogle kosztują obecnie 3499 dolarów, a za podstawowy model 16-calowego MacBooka Pro trzeba zapłacić 2499 dolarów. Kuo twierdzi też, że komputer miałby szansę trafić do sprzedaży dopiero na początku 2026 r.

MacBook z elastycznym ekranem? Być może w sklepach pojawi się w 2026 r.

Choć jeszcze w tamtym roku mówiło się, że w 2024 Apple dołączy dołączy do grona producentów oferujących urządzenia ze składanymi ekranami, do tej pory tak się nie stało. Mowa była tu o nowym modelu iPada. W ramach najnowszej "konferencji", na której firma zaprezentowała nowe modele iPada Pro i Air nie pojawiły się żadne sygnały, by pracowała ona nad zupełnie nową kategorią tabletów. Na kilka dni przed premierą pojawiły się natomiast plotki, że pierwszy składany iPad zadebiutuje, ale z nieco większym poślizgiem niż zakładano wcześniej. Najnowsze przecieki sugerują, że takie sprzęty na sklepowe półki zawita nie wcześniej niż w 2025 r. I to pod jego koniec – to wtedy ma zadebiutować pierwsze tego typu urządzenie z logo nadgryzionego jabłka.

W formie złożonej mógłby on działać jak notebook, ale o ograniczonych możliwościach z racji zastosowania systemu iPadOS. Niewykluczone też, że Apple – oprócz intensywnych prac nad znalezieniem odpowiedniej technologii dla ekranu, pracuje też nad dostosowaniem iPadOS do nowych doświadczeń użytkowników. Pytanie tylko, czy firma będzie chciała kanibalizować swoją ofertę MacBooków. Już teraz iPady mogą obsługiwać zewnętrzne klawiatury i myszki, a nawet specjalne etui z klawiaturą i gładzikiem. Jednak ze względu na ograniczenia samego systemu, daleko im wciąż do jakiegokolwiek komputera z linii MacBook.