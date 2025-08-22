Serial od pierwszych zapowiedzi budzi ogromne emocje, a kolejne odcinki tylko potwierdzają, że mamy do czynienia z jedną z najciekawszych polskich produkcji ostatnich miesięcy.
Polski serial dla fanów Sukcesji i Yellowstone. Niepowtarzalny klimat
Za sukcesem "Schedy" stoją nie tylko intrygujący scenariusz i mroczny klimat, ale także obsada. Miałem okazję porozmawiać z trójką aktorów, którzy nadają bohaterom tego charakteru i budują atmosferę serialu – Mateuszem Damięckim, Magdaleną Popławską i Bartoszem Gelnerem. W naszym wywiadzie opowiadają m.in. o tym, jak wyglądała praca nad rolami, jak przygotowywali się do tak wymagających postaci oraz jak dużo jest w tych najmocniejszych scenach improwizacji, a ile scenariusza. Zdradzają również kulisy z planu i dzielą się refleksjami na temat tego, dlaczego "Scheda" może tak mocno rezonować z widzami.
"Scheda" od dziś na HBO Max.
