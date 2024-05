Apple Vision Pro nie jest łatwo dostać. No, chyba, że w USA

Apple Vision Pro, czyli najbardziej zaskakujący produkt giganta z Cupertino od dawna, miał okazać się wielką rewolucją… i po części mu się to udało. Headset AR miał wnieść multitasking na nieosiągalny wcześniej poziom i sprawić, że dzięki temu produktowi nasze życie naprawdę będzie „lepsze”, a my będziemy „widzieć więcej”. Finalnie… cóż, wyszło, jak wyszło — a po kilku miesiącach można z bólem przyznać, że wyszło dość kiepsko.

Ja widzę trzy główne problemy Vision Pro: cena, dostępność i ilość aplikacji. Headset od Apple w tej chwili to devkit, który można kupić — visionOS dopiero raczkuje, a ilość aplikacji nie powala. To po prostu wybrakowany produkt pod względem zawartości, którą możemy na nim znaleźć. Cena jest po prostu za wysoko, a dostępność... no, jedyne możliwości zdobycia Vision Pro to polecenie do USA i przejście się do Apple Store’a albo wydanie fortuny na zakup tego na Allegro od scalperów. Wkrótce jednak jedna z tych wad ma częściowo zniknąć.

Apple Vision Pro oficjalnie trafi do Europy!

Jak donosi MacRumors, międzynarodowa premiera Apple Vision Pro planowana jest na lipiec. Headset od firmy z nadgryzionym jabłkiem w logo ma pojawić się w Wielkiej Brytanii, Chinach i Kanadzie. Co więcej, źródło twierdzi, że niektóre Apple Store’y w Wielkiej Brytanii otrzymały niedawno duże dostawy paletowe, najprawdopodobniej związane z pokazami demonstracyjnymi Vision Pro, których jednak pracownikom nie wolno jeszcze otwierać.

Premiera Vision Pro poza Stanami Zjednoczonymi prawdopodobnie będzie miała miejsce trzeciego lub czwartego tygodnia lipca, więc możliwe, że zostanie to hucznie ogłoszone podczas tegorocznego WWDC, które będzie miało miejsce 10 czerwca. Cóż, łatwiej jest skoczyć WizzAirem do Londynu, niż kupić bilet Dreamlinerem do Chicago czy Nowego Jorku.

Źródło: MacRumors

Grafika wyróżniająca: Patryk Koncewicz / Antyweb