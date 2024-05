Rysiki Apple Pencil: Wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Który rysik Apple Pencil wybrać? Z jakimi tabletami współpracują rysiki Apple?

W tym artykule przyjrzymy się bliżej poszczególnym modelom Apple Pencil, ich cechom oraz kompatybilności z różnymi modelami iPadów. Porównamy wszystkie dostępne stylusy Apple, podkreślając ich główne różnice i unikalne funkcje, aby ułatwić Ci podjęcie decyzji o zakupie. Omówimy też, z jakimi tabletami współpracują poszczególne rysiki Apple Pencil. Zapraszamy do lektury.

Czym różnią się rysiki Apple Pencil?

Apple oferuje kilka różnych modeli rysików, z których każdy został zaprojektowany tak, aby spełniać różne potrzeby i oczekiwania użytkowników. Od artystów po studentów i profesjonalistów, każdy znajdzie coś dla siebie.

Apple Pencil (1. generacji)

Cena: 499 zł

Apple Pencil (1. generacji) to rysik, który reaguje na siłę nacisku i kąt pochylenia, co pozwala na naturalne pisanie i rysowanie, umożliwiając stosowanie różnych grubości kresek oraz subtelne cieniowanie. Jest idealny do pisania, szkicowania i malowania. Apple Pencil (1. generacji) łączy się i ładuje przez złącze Lightning, co czyni go wygodnym narzędziem dla artystów i profesjonalistów korzystających z iPadów starszej generacji.

Apple Pencil (USB-C)

Cena: 399 zł

Apple Pencil (USB-C) wprowadza nowy poziom precyzji i wygody dzięki funkcji zbliżeniowej, która umożliwia zobaczenie śladu, który zostawi rysik, zanim jeszcze dotknie wyświetlacza. Jest bardzo responsywny, reaguje na kąt pochylenia i działa z precyzją co do piksela, co sprawia, że pisanie i rysowanie jest równie naturalne, jak na kartce papieru. Idealny do dodawania oznaczeń, notowania i wielu innych zadań. Ten Apple Pencil łączy się i ładuje przez złącze USB-C, a magnetyczne przyleganie do boku iPada zapewnia wygodne parowanie, ładowanie i przechowywanie.

Apple Pencil (2. generacji)

Cena: 649 zł

Apple Pencil (2. generacji) oferuje użytkownikom większą precyzję i minimalne opóźnienia, umożliwiając rysowanie i pisanie równie naturalne jak przy użyciu tradycyjnego ołówka. Reaguje na siłę nacisku i kąt pochylenia, pozwalając na różnorodne artystyczne efekty, takie jak różne grubości kresek i subtelne cieniowanie. Funkcja zbliżeniowa pozwala zobaczyć, gdzie rysik dotknie wyświetlacza, a gest dwukrotnego stuknięcia umożliwia szybką zmianę narzędzi. Dodatkowo Apple Pencil (2. generacji) magnetycznie przylega do boku iPada, co ułatwia jego parowanie, ładowanie i przechowywanie.

Apple Pencil Pro

Cena: 649 zł

Apple Pencil Pro to zaawansowany rysik, który wprowadza jeszcze więcej możliwości dla użytkowników iPadów. Oferuje funkcję ściśnięcia, obrót wokół osi i sygnały haptyczne. Użytkowanie rysika staje się dzięki temu bardziej intuicyjne i precyzyjne. Ściśnięcie otwiera nową paletę narzędzi, obrót wokół osi umożliwia precyzyjne kontrolowanie pisaków i pędzli, a sygnały haptyczne dostarczają fizyczne potwierdzenie wykonywanych czynności. Funkcja zbliżeniowa pozwala zobaczyć, gdzie dokładnie rysik dotknie wyświetlacza, a gest dwukrotnego stuknięcia umożliwia szybką zmianę narzędzi. Jeśli Apple Pencil Pro się zgubi, można go łatwo odnaleźć, za pomocą aplikacji Znajdź.

źródło: apple.com

Z jakimi tabletami współpracują rysiki Apple?

Jak widzicie, Apple oferuje kilka różnych modeli rysików, z których każdy jest kompatybilny z określonymi modelami iPadów. Poniżej zebraliśmy szczegółowe informacje na temat kompatybilności poszczególnych rysików Apple Pencil z różnymi modelami iPadów.

Apple Pencil Pro

Apple Pencil Pro współpracuje z następującymi modelami iPadów:

iPad Pro 13-calowy (M4)

iPad Pro 11-calowy (M4)

iPad Air 13-calowy (M2)

iPad Air 11-calowy (M2)

Apple Pencil (USB-C)

Apple Pencil (USB-C) współpracuje z następującymi modelami iPadów:

iPad Pro 13-calowy (M4)

iPad Pro 11-calowy (M4)

iPad Air 13-calowy (M2)

iPad Air 11-calowy (M2)

iPad (10. generacji)

iPad mini (6. generacji)

iPad Air (4. lub 5. generacji)

iPad Pro 11-calowy (1., 2., 3. lub 4. generacji)

iPad Pro 12.9-calowy (3., 4., 5. lub 6. generacji)

Apple Pencil (2. generacji)

Apple Pencil (2. generacji) współpracuje z następującymi modelami iPadów:

iPad mini (6. generacji)

iPad Air (4. lub 5. generacji)

iPad Pro 12.9-calowy (3., 4., 5. lub 6. generacji)

iPad Pro 11-calowy (1., 2., 3. lub 4. generacji)

Apple Pencil (1. generacji)

Apple Pencil (1. generacji) współpracuje z następującymi modelami iPadów: