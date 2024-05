Apple może wprowadzić taką zmianę. Przed firmą wielka rozterka

Niby tablety w 2024 roku są stosunkowo niszowym produktem, ale jednak Apple poświęca im ogrom uwagi. Ba, firma próbuje nawet wmówić użytkownikom, że w wielu przypadkach są one zastąpić laptopy. Kierunek rozwoju akcesoriów, gdzie Apple serwuje klawiaturę z gładzikiem kosztującą nawet 1800 złotych, jednoznacznie sugeruje że gigant coraz bardziej postrzega te urządzenia jako "poziome". Tym samym logo które widnieje na sprzęcie jest przez większość czasu serwowane w złą stronę — bo to wciąż widzimy poprawnie gdy tablet pozostaje w orientacji pionowej.

W przyszłych generacjach może się to zmienić — a przynajmniej tak sugeruje w rozmowie designerka z Apple, Molly Anderson.

Przyszłe iPady zmienią orientację logo? To może się zdarzyć

Jak wiadomo dla Apple nawet małe zmiany potrafią być... tymi wielkimi. Ale Molly Anderson zapytana o kwestię logo mówi wprost, że iPad jest urządzeniem z którego można korzystać w każdym kierunku. Jako że w ostatnich latach użytkownicy coraz częściej sięgają po tablet w poziomie, nie wyklucza ona, że w kolejnych generacjach firma może postawić na umieszczenie logo w orientacji poziomej.

Z perspektywy użytkownika — to jakiś drobny szczegół. W końcu de facto... nie ogląda on tyłu tabletu, wpatruje się w ekran. Ale nie bez powodu wiele sprzętów projektowanych jest tak, by eksponować markę najlepiej jak się da. Kiedy pracownicy sądowi korzystają z, dajmy na to, ThinkPadów przy głośnej sprawie relacjonowanej przez media z całego świata — to właśnie logo komputerów Lenovo jest eksponowane w całej rozciągłości. I chyba fajnie, by było widoczne tak, jak producent sobie tego zamarzy.