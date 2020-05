Nowy Android TV i Chromecast nadchodzą. Czas najwyższy, bo zmiany są bardzo potrzebne

Nie ma tygodnia, gdy nie słyszałbym od znajomych o choćby jednym, małym problemie z ich telewizorem z Android TV. Czy to konkretna aplikacja, czy jedna z funkcji – system zawsze o sobie przypomina, zamiast by przezroczystym pośrednikiem między użytkownikiem a treściami. Bardzo nad tym ubolewam, bo liczyłem, że restrykcyjny mechanizm certyfikacji urządzeń sprawi, że na rynku nie pojawią się telewizory z Android TV mające problem z wydajnością. A to jeden z najczęściej powtarzających się problemów. system przechodził wiele zmian np. otrzymując Androida 10. Jego interfejs był wielokrotnie odświeżany, a pod spodem Google stosowało różne tricki, by uczynić go szybszym i gotowym na wdrażanie poprawek. Nie jest tak, że Android TV nie działa albo sprawia problemy u wszystkich – wielu użytkownikom służy jak należy. Ale skala widzów dotkniętych różnymi kłopotami jest trudna do przeoczenia.

Nowy Android TV, a właściwie Google TV?

Coraz więcej nieoficjalnych informacji wskazuje na to, że Google wzięło się do ciężkiej pracy. O nadchodzącej aktualizacji platformy słyszymy od dawna. Jedyne, co otwarcie jest zapowiadane, to nowy interfejs mający uwypuklać treści, a nie aplikacje. Aktualna wersja Android TV radzi sobie z tym całkiem nieźle, ale skoro może być lepiej…? Jeśli w ślad za nowym interfejs pójdą także lepsza wydajność i bezproblemowość, to rzeczywiście jest na co czekać.

To jednak nie wszystko, co szykuje Google. 9to5Google donosi, że firma planuje rebranding Android TV na Google TV. Owszem, taka nazwa już funkcjonowała i nie mamy o niej zbyt wielu ani dobrych wspomnień i być może właśnie dlatego firma sięgnie po nią ponownie.