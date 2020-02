Takich drobnostek można by wymienić całkiem sporo, ale wolałbym skupić się na czymś poważniejszym. Skoro smart TV to telewizor obsługujący aplikacje, w tym te od serwisów VOD, to dlaczego żaden z producentów nie podjął próby ułatwienia korzystania z ich ofert? Czy agregująca większość lub wszystkie usługi wyszukiwarka musi być efektem pracy pasjonatów i osób/firm trzecich? Gdy zasiądę przed ekranem wolałbym po prostu wpisać/powiedzieć tytuł filmu i zobaczyć gdzie jest dostępny, by go po chwili obejrzeć. Nie chcę zastanawiać się, czy znajduje się w ofercie usługi X, Y albo Z i przeszukiwać je wszystkie oddzielnie.

Polecamy: Gdzie obejrzeć najnowsze filmy, których nie ma na VOD?

Takie platformy jak Tizen, Web OS czy Android TV na swój sposób próbują wyciągać informacje z aplikacji VOD – na przykład o nowościach. Ale skoro każda z platform może dyktować pewne warunki (techniczne) serwisom VOD, to już najwyższy czas, by jeden z gigantów taką uniwersalną przeglądarkę wprowadził. Po ekranie głównym oczekiwałbym też znacznie więcej, niż zestaw ikon aplikacji i kilka rekomendacji z każdej z nich. A takie informacje jak lokalna prognoza pogody, wiadomości czy inne? Pamiętacie jeszcze te interaktywne (najczęściej dotykowe) ekrany w filmach sci-fi, gdzie mieściły się różne rodzaje multimediów oraz informacji?