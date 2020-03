Xiaomi Mi TV 4S 55 cali

Warto byłoby też pare słów napisać na temat działania upłynniaczy. Matryca 60 Hz niczego tutaj nie ułatwia, a i zestaw opcji jakie oferuje telewizor jest bardzo skromny, bo sprowadza się do zaledwie 4 ustawień, z których jedno to ich całkowite wyłączenie. Bez upłynniacza obraz przy dynamicznych scenach wyraźnie szarpie i nie daje tej przyjemności z oglądania. Najlepsze efekty odnotowałem przy ustawieniu standardowym, które jest tym środkowym. Przy maksymalnym upłynnianiu ruch w moim odczuciu przestaje być naturalny.

Trochę uwag miałbym też do warstwy antyrefleksyjnej, której w zasadzie chyba nie ma. Telewizor mam naprzeciwko okna i gdyby nie zewnętrzna roleta, to przez pierwsza część dnia trudno byłoby cokolwiek obejrzeć (okno od wschodu). Widać to też na niektórych zdjęciach, w ekranie wszystko się odbija. Nie mam natomiast uwag do skalowania obrazu, nawet jeśli źródło obrazu nie jest najwyższej jakości, nie jest to specjalnie męczące. Oczywiście widać, że sygnał źródłowy jest słabej jakości, ale nie mamy do czynienia z artefaktami czy błędnym skalowaniem, jest poprawnie.

Xiaomi Mi TV 4S – system Android TV / Smart TV

Trochę sobie ponarzekałem, to pora przejść do elementu, za który Mi TV 4S należą się słowa uznania. Android TV nie miał początkowo najlepszej prasy, sam jestem „ofiarą” telewizora Philipsa z tym systemem z 2016 roku, który trzeba przynajmniej co pół roku przywrócić do ustawień fabrycznych aby jakoś działał, ale te czasy już minęły. W wydaniu Xiaomi cały system działa nie tylko bardzo stabilnie ale też szybko, a dodając do tego jego duże możliwości, trudno w tej chwili o lepsze rozwiązanie. I pewnie posiadacze telewizorów Samsunga z Tizenem i LG z webOS nie zgodzą się ze mną w komentarzach, ale wystarczy przypomnieć im kilka sytuacji gdy np. support dla aplikacji YouTube się kończył, bo zmieniła się technologia. W przypadku Android TV nam to nie grozi.

Xiaomi na Androida nałożyło własną nakładkę nazwaną PatchWall, która grupuje na jednym ekranie wszystkie potrzebne rzeczy. Nawigacja jest bardzo prosta i intuicyjna, dlatego nikomu nie powinno zająć wiele czasu przyzwyczajenie się do nowego telewizora. Tym bardziej, że wszystko jest pod ręką. Dostęp do Netfliksa czy Amazon Prime jest bezpośrednio z pilota, a YouTube to aplikacja pierwszego wyboru ;-).