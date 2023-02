Tych nowości w Androidzie się nie spodziewaliście

MWC to masa premier, innowacji i zapowiedzi technologicznych. Prezentacje nowych smartfonów (Xiaomi 13 i 13 Pro), koncepty przyszłych rozwiązań (Motorola RIZR) czy łączność satelitarna od Qualcomm i Iridium (Snapdragon Satellite) to nie wszystko, czego można się spodziewać po targach. Google też bierze w nich udział i choć premier produktowych nie ma, firma skupia się na pokazywaniu rozwiązań, które już niebawem trafią do użytkowników smartfonów z Androidem na całym świecie. I choć nie są to rewolucyjne zmiany, warto ich wyczekiwać, gdyż płyną pozytywnie na korzystanie z telefonów każdego dnia.

Google chce, by z poziomu telefonu łatwiej nam było zarządzać czasem - zarówno tym wolnym, jak i przeznaczonym na prace i domowe obowiązki. Firma przychodzi więc z aktualizacją narzędzia Keep do tworzenia przypomnień, notatek i list zadań. Widżet pojedynczych notatek Google Keep pomoże szybko zarządzać notatkami i sprawdzać listy rzeczy do zrobienia bezpośrednio z ekranu głównego. Widżet wyświetla przypomnienia, wraz z kolorami tła i obrazkami dodawanymi do notatek z aplikacji Keep, a jednocześnie synchronizuje się z zegarkiem z Wear OS, dzięki czemu nie przegapisz żadnej chwili.

Są też zmiany w Google Meet, które oferuje teraz redukcję szumów podczas połączeń na większej liczbie urządzeń mobilnych z systemem Android. Funkcja filtruje i wycisza rozpraszające dźwięki z otoczenia (takie jak pobliska budowa czy odgłosy kosiarki) podczas rozmowy. Jest też coś dla użytkowników Chrome OS. Wkrótce funkcja Fast Pair umożliwi podłączenie nowych słuchawek Bluetooth do Chromebooka za pomocą jednego stuknięcia. A jeśli słuchawki są już skonfigurowane z telefonem z systemem Android i są połączone z tym samym kontem Googke, Chromebook również automatycznie się z nimi połączy.

Android z nowościami. Google zapowiada je na MWC

Google informuje, że także przeglądarka Chrome otrzyma niebawem nowe funkcje. To m.in. powiększanie tekstu, obrazów, wideo i interaktywnych elementów znajdujących się na stronach internetowych. I to nawet nawet o 300%. Dzięki temu przeglądanie treści, także na urządzeniach mobilnych, będzie wygodniejsze dzięki możliwości dostosowania wyświetlania ich do swoich preferencji wzrokowych. Google zapewnia, że nowe opcje powiększania pozwolą na jednoczesne zachowanie dotychczasowego układu strony, co nie wpłynie negatywnie na odbiór witryn. Można też ustawić preferowany rozmiar treści jako domyślny, więc nie trzeba go zmieniać przy każdym otwieraniu przeglądarki. Nowa funkcja jest już dostępna w Chrome w wersji beta. Powiększanie treści znajdziecie przechodząc do Ustawienia > Dostępność. Nowe rozwiązania w wersji stabilnej pojawią się w przyszłym miesiącu.

Przy okazji MWC Google zdradza też to, czego mogą spodziewać się użytkownicy smart-zegarków działających pod kontrolą Wear OS, gdyż dla nich też przygotowano garść nowych funkcji i rozwiązań. Próbowaliście kiedyś tworzyć notatki z poziomu nadgarstka? Dzięki aktualizacji aplikacji Google Keep, wprowadzone zostały dwa nowe skróty, które pomogą tworzyć notatki i listy rzeczy do zrobienia za pomocą prostego stuknięcia w tarczę zegarka. Wear OS 3 pozwoli również na jeszcze bardziej spersonalizowane działanie smartwatcha. Będzie można go dostosować do swoich preferencji i potrzeb dzięki nowym ustawieniom dźwięku mono i wyświetlania w odcieniach szarości. Nowe ustawienia pojawią się już wkrótce. To odpowiedź na potrzeby osób, które czują dezorientację wywoływaną nie tylko przez dźwięk stereo ale także zbyt nasycone kolorami tarcze zegarków działających pod kontrolą Wear OS 3.