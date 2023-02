Co łączy Apple z Honor, Motorola, Nothing, OPPO, vivo i Xiaomi? Łączność satelitarna. Za tę technologię w smartfonach z Androidem będzie odpowiadać Qualcomm. Firma prezentuje więcej informacji dotyczących Snapdragon Satellite.

Na początku roku Qualcomm oficjalnie potwierdził nawiązanie współpracy z firmą Iridium, która od ponad 20 lat świadczy usługi telefonii satelitarnej. Tym samym cała konstelacja jest już na orbicie, więc pozostało tylko przystosowanie smartfonów do korzystania z odpowiedniej częstotliwości. W przypadku platformy Snapdragon będzie to tzw. L-band, a dokładnie częstotliwości w zakresie od 1616 do 1626.5 MHz wykorzystywane właśnie przez Iridium. Ich zaleta to odporność na warunki pogodowe i możliwość nawiązania komunikacji praktycznie w każdych warunkach i w każdym miejscu na kuli ziemskiej.

Zapowiedzi te pojawiły się na tegorocznych targach CES. I choć szczegółów nie było zbyt wielu, ruch ten z pewnością spodobał się wszystkim tym, którzy pozazdrościli Apple swojego własnego rozwiązania pozwalającego na nawiązywanie połączeń alarmowych (i nie tylko) z wykorzystaniem satelitów firmy Globalstar. Przy okazji rozpoczynających się właśnie targów MWC (Światowy Kongres Telefonii Komórkowej) Qualcomm zdradził nieco więcej na temat swoich planów związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań. Dzięki temu dowiadujemy się, które firmy będą chciały wykorzystać tę technologię w swoich smartfonach.

Łączność satelitarna niemal z każdego miejsca na Ziemi. Qualcomm zdradza więcej szczegółów

Honor, Motorola, Nothing, OPPO, vivo i Xiaomi - to pierwsze firmy, które ogłosiły pełną współpracę z z Qualcommem w celu opracowania smartfonów z możliwością komunikacji satelitarnej wykorzystujących Snapdragon Satellite. Technologia ta ma dać producentom możliwość oferowania "prawdziwie globalnego zasięgu". Funkcja ta pozwalać będzie nie tylko na łączność ze służbami w celu szukania pomocy, ale także także zaoferuje standardowe wysyłanie wiadomości SMS i wsparcie dla komunikatorów. Qualcomm zapowiada, że Snapdragon Satellite pojawi się przyszłych telefonach wyposażonych w modemy 5G wykorzystujące technologię RF (Snapdragon X35 5G). Firma zapowiada też, że łączność satelitarna dostępne będzie na urządzeniach działających pod kontrolą układów Snapdragon (od 8 do 4 generacji). Snapdragon Satellite jest planowany do obsługi łączności 5G oferowanej przez sieci (Non-Terrestrial Networks), w miarę jak infrastruktura satelitarna i konstelacje NTN staną się bardziej dostępne.

Nasze wieloletnie relacje z Honor, Motorola, Nothing, OPPO, vivo i Xiaomi są zakorzenione w innowacjach i dostarczaniu wyjątkowych doświadczeń związanych z łącznością dla konsumentów. Poprzez wprowadzenie Snapdragon Satellite do urządzeń następnej generacji, nasi partnerzy będą mogli zaoferować możliwość przesyłania wiadomości satelitarnych dzięki dojrzałej i komercyjnie dostępnej globalnej konstelacji LEO, co może pozwolić abonentom na całym świecie na komunikację na zewnątrz z dostawcami usług ratunkowych, a także rodziną i przyjaciółmi

- mówi Francesco Grilli, wiceprezes ds. zarządzania produktami, Qualcomm Technologies, Inc.

Już przy okazji CES Qualcomm zapowiadał, że smartfony to tylko początek "rewolucji". Komunikacja satelitarna ma również pojawić się w innych sprzętach elektronicznych. Mowa tu tabletach, komputerach, a nawet urządzeniach typu IoT. Jak informowaliśmy wcześniej, w projekt zaangażowana jest także firma Garmin, tworząca i rozwijająca m.in. technologie pomagające w sytuacjach awaryjnych od wielu lat. A to oznacza, że na bardziej zaawansowane funkcje łączenie się z satelitami mogą liczyć użytkownicy zegarków firmy.